Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 17/2022

In der kommenden Woche erscheinen wieder zahlreiche neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Research and Destroy (Xbox Game Pass) – 26. April 2022

The Sorrowvirus – A Faceless Short Story – 27. April 2022

The Sorrowvirus – A Faceless Short Story im Microsoft Store kaufen.

Bugsnax (Xbox Game Pass) – 28. April 2022

Bugsnax im Microsoft Store kaufen.

The House of the Dead: Remake – 28. April 2022

The House of the Dead: Remake im Microsoft Store kaufen.

Raven’s Hike – 28. April 2022

Raven’s Hike im Microsoft Store kaufen.

Rico: London (Optimiert für Xbox Series X|S) – 28. April 2022

Rico: London im Microsoft Store kaufen.

Rogue Legacy 2 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 28. April 2022

Rogue Legacy 2 im Microsoft Store kaufen.

Unsouled (Xbox Game Pass) – 28. April 2022

Unsouled für 19,99 Euro im Microsoft Store kaufen.

Galactic Wars EX (Optimiert für Xbox Series X|S) – 29. April 2022

Galactic Wars EX für reduzierte 6,79 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis 7,99 Euro)

Micro Pico Racers (Optimiert für Xbox Series X|S) – 29. April 2022

Micro Pico Racers für reduzierte 4,24 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis 4,99 Euro)

Ravenous Devils (Optimiert für Xbox Series X|S) – 29. April 2022

Ravenous Devils für 4,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.