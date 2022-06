Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 24/2022

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

The Hand Of Merlin – 14. Juni 2022

The Hand Of Merlin im Microsoft Store kaufen.

Dadish 3 – 15. Juni 2022

Dadish 3 im Microsoft Store kaufen.

Thunder Kid II: Null Mission (Optimiert für Xbox Series X|S) – 15. Juni 2022

Thunder Kid II: Null Mission im Microsoft Store kaufen.

Autonauts (Optimiert für Xbox Series X|S) – 16. Juni 2022

Autonauts im Microsoft Store kaufen.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Xbox Game Pass / Smart Delivery) – 16. Juni 2022

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge im Microsoft Store kaufen.

Zorro The Chronicles: The Game (Optimiert für Xbox Series X|S) – 16. Juni 2022

Zorro The Chronicles: The Game im Microsoft Store kaufen:

Barn Finders – 17. Juni 2022

Barn Finders im Microsoft Store kaufen.

Deep Diving Adventures – 17. Juni 2022

Deep Diving Adventures für reduzierte 17,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis 19,99 Euro)

Final Vendetta – 17. Juni 2022

Final Vendetta für 24,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen

Oxide Room 104 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 17. Juni 2022

Oxide Room 104 für reduzierte 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis 24,99 Euro)