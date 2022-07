Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 28/2022

Autor:, in / Xbox Series X

In der kommenden Woche erscheinen wieder etliche neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Worauf ihr euch freuen dürft, erfahrt ihr nun in unserer Übersicht.

Garden Story (Xbox Game Pass) – 12. Juli 2022

Krut The Mythic Wings (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 12. Juli 2022

Krut The Mythic Wings im Microsoft Store kaufen.

Time on Frog Island (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 12. Juli 2022

Time on Frog Island für 24,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Rayland (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 13. Juli 2022

Rayland im Microsoft Store kaufen.

The Tale of Bistun – 13. Juli 2022

The Tale of Bistun für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Spidersaurs – 13. Juli 2022

Spidersaurs für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Superola Champion Edition (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 13. Juli 2022

Superola Champion Edition für reduzierte 4,24 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis 4,99 Euro)

Mothmen 1966 – 13. Juli 2022

Mothmen 1966 für reduzierte 7,19 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis 7,99 Euro)

Azure Striker Gunvolt 2 (Smart Delivery) – 13. Juli 2022

Azure Striker Gunvolt 2 für reduzierte 16,19 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis 17,99 Euro)

The Musynx (Optimiert für Xbox Series X|S) – 13. Juli 2022

The Musynx für 3,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Escape Academy (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Game Pass) – 14. Juli 2022

Escape Academy für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Shred! Remastered (Optimiert für Xbox One X) – 14. Juli 2022

Shred! Remastered für 6,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

PowerWash Simulator (Xbox Game Pass) – 14. Juli 2022

DC League of Super-Pets: Die Abenteuer von Krypto und Ace – 14. Juli 2022

DC League of Super-Pets: Die Abenteuer von Krypto und Ace für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

80’s Overdrive – 15. Juli 2022

80’s Overdrive im Microsoft Store kaufen.

DreadOut 2 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 15. Juli 2022

DreadOut 2 für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Gum+ – 15. Juli 2022

Gum+ im Microsoft Store kaufen.

Running On Magic (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 15. Juli 2022

Running On Magic für 4,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.