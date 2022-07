Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 29/2022

Autor:, in / Xbox Series X

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

Welche neuen Spiele euch in der anstehenden Woche auf Xbox One und Xbox Series X|S begrüßen, erfahrt ihr nun in unserer Übersicht.

As Dusk Falls (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Game Pass) – 19. Juli 2022

As Dusk Falls für 29,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Endling – Extinction is Forever – 19. Juli 2022

Endling – Extinction is Forever für 29,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Gloom and Doom (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 19. Juli 2022

Gloom and Doom für 34,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Hazel Sky (Optimiert für Xbox One X) – 20. Juli 2022

Hazel Sky für reduzierte 22,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis 24,99 Euro)

Seduction: A Monk’s Fate (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 20. Juli 2022

Seduction: A Monk’s Fate im Microsoft Store kaufen.

Aery – Vikings (Optimiert für Xbox One X) – 21. Juli 2022

Aery – Vikings für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Bright Memory: Infinite (Optimiert für Xbox Series X|S) – 21. Juli 2022

Bright Memory: Infinite im Microsoft Store kaufen.

Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle – 21. Juli 2022

Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Hell Pie (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 21. Juli 2022

Hell Pie im Microsoft Store kaufen.

Princess.Loot.Pixel.Again x2 – 22. Juli 2022

Princess.Loot.Pixel.Again x2 für 3,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Severed Steel – 22. Juli 2022

Severed Steel für reduzierte 22,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis 24,99 Euro)