Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW44/2022

In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

Broken Pieces (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 31. Oktober 2022

Broken Pieces im Microsoft Store kaufen.

The Legend of Tianding (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 01. November 2022

The Legend of Tianding für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Lonesome Village (Optimiert für Xbox Series X|S) – 01. November 2022

Lonesome Village für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Missile Command: Recharged – 01. November 2022

Missile Command: Recharged für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Godlike Burger – 02. November 2022

Hatup (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 02. November 2022

Hatup im Microsoft Store kaufen.

Shatter Remastered Deluxe (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 02. November 2022

Shatter Remastered Deluxe für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

The Entropy Centre (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 03. November 2022

The Entropy Centre im Microsoft Store kaufen.

Ghost Song (Xbox Game Pass) – 03. November 2022

Ghost Song im Microsoft Store kaufen.

Golazo! 2 – 03. November 2022

Golazo! 2 im Microsoft Store kaufen.

Sword and Fairy: Together Forever (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 03. November 2022

Sword and Fairy: Together Forever für reduzierte 35,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 39,99 Euro)

WRC Generations (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 03. November 2022

WRC Generations im Microsoft Store vorbestellen:

Yuppie Psycho – 03. November 2022

Yuppie Psycho für reduzierte 13,19 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 16,49 Euro)

Bratz: Mode weltweit (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 04. November 2022

Bratz: Mode weltweit für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Caterpillar (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 04. November 2022

Caterpillar im Microsoft Store kaufen.

The Chant (Optimiert für Xbox Series X|S) – 04. November 2022

The Chant für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

CounterAttack (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 04. November 2022

CounterAttack für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Silver Nornir (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 04. November 2022

Silver Nornir für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Tanuki Sunset (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 04. November 2022

Tanuki Sunset im Microsoft Store kaufen.