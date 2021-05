Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 19/2021

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Death Crown – 12. Mai 2021

Als der Tod höchstpersönlich befehligt ihr in Death Crown am 12. Mai 2021 eure Legionen in einer Vergeltungsschlacht gegen das Königreich der Menschen.

Das Echtzeitstrategiespiel im 1-Bit-Stil namens Death Crown könnt ihr euch für 12,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Rift Racoon (Optimiert für Xbox Series X|S) – 12. Mai 2021

Bei dem Hüpfabenteuer von Rift Racoon wird eure Controllerakrobatik ordentlich auf die Probe gestellt, während ihr versucht, einen putzigen Waschbären an einem Stück durch 50 anspruchsvolle Levels zu navigieren.

Rift Racoon erscheint am 12. Mai 2021.

Sure Footing – 13. Mai 2021

Flinke Füße stehen bei Sure Footing am 13. Mai 2021 im Mittelpunkt des Geschehens. Mit einem der vier wählbaren Charaktere saust ihr den Bildschirm entlang und weicht Hindernissen aus. Zudem stehen separate Herausforderungen zur Auswahl, bei denen ihr mit bis zu vier Spielern bequem vom heimischen Sofa aus um die Wette rennen könnt.

Für 7,19 Euro könnt ihr euch Sure Footing vorzeitig im Microsoft Store sichern.

Exodemon – 14. Mai 2021

Mit Exodemon erwartet euch am 14. Mai 2021 ein Ego-Shooter im Retrodesign. Durch eine Infektion mit einer außerirdischen Substanz werdet ihr darin zur unaufhaltsamen Killermaschine und bahnt euch einen Weg durch die feindlichen Reihen bis zur erlösenden Rettungskapsel.

Exodemon könnt ihr euch für reduzierte 11,04 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulär werden 12,99 Euro fällig.

Karma. Incarnation 1 – 14. Mai 2021

Humor, Liebe und böse Geister versammeln sich in dem Abenteuer von Karma. Incarnation 1 am 14. Mai 2021. Nachdem eure Wiedergeburt als mächtiger Drache gewaltig in die Hose gegangen war, müsst ihr stattdessen als kleiner Wurm eure Geliebte aus den Händen übernatürlicher Gestalten befreien.

Die Eintrittskarte in die bizarre Welt von Karma. Incarnation 1 könnt ihr euch für 11,99 Euro vorzeitig im Microsoft Store sichern.

Mass Effect Legendary Edition (Optimiert für Xbox Series X|S) – 14. Mai 2021

Ebenfalls am 14. Mai 2021 steht mit der Mass Effect Legendary Edition direkt die nächste Wiedergeburt an. Enthalten sind Mass Effect, Mass Effect 2 und Mass Effect 3 mit optimierter Grafik sowie über 40 Erweiterungen.

Die Mass Effect Legendary Edition steht für 69,99 Euro im Microsoft Store zur Vorbestellung parat. Mit einem aktiven EA-Play oder Xbox Game Pass Ultimate Abonnement zahlt ihr 62,99 Euro.

Subnautica: Below Zero (Optimiert für Xbox Series X|S) – 14. Mai 2021

In Subnautica: Below Zero geht ihr am 14. Mai 2021 zwei Jahre nach den Ereignissen des ersten Ablegers erneut auf Tauchstation und bringt aus den Tiefen des Ozeans von Planet 4546B die Wahrheit über das Schicksal eurer Schwester ans Tageslicht.

Für 29,99 Euro könnt ihr euch Subnautica: Below Zero im Microsoft Store vorbestellen.