Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 30/2021

In der kommenden Woche erscheinen zahlreiche neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Worauf ihr euch freuen dürft, erfahrt ihr nun in unserer Übersicht.

Blightbound – 27. Juli 2021

Mit bis zu drei Spielern dürft ihr bei Blightbound online oder auf der heimischen Couch versammelt die Kontrolle von 20 handgezeichneten Charakteren mit individuellen Fähigkeiten übernehmen und monströse Feinde besiegen und knifflige Rätsel lösen.

Der Dungeon Crawler namens Blightbound erscheint am 27. Juli 2021.

Clone Drone in the Danger Zone (Optimiert für Xbox One X) – 27. Juli 2021

Mit kampferprobten Robotern steigt ihr bei Clone Drone in the Danger Zone in den Ring und macht im Onlinemodus mit 15 Teilnehmern den Sieger aus. Alternativ dürft ihr euch unter anderem in der Einzelspielerkampagne und einem kooperativen Spielmodus austoben.

Für 19,99 Euro könnt ihr euch Clone Drone in the Danger Zone im Microsoft Store vorbestellen.

Microsoft Flight Simulator (Xbox Series X|S) – 27. Juli 2021

Am 27. Juli 2021 dürft ihr mit dem Microsoft Flight Simulator endlich auch auf Xbox Series X|S den gesamten Erdball aus luftiger Höhe erkunden.

Ihr könnt euch den Microsoft Flight Simulator für 69,99 Euro vorzeitig im Microsoft Store sichern. Alternativ steht euch die Microsoft Flight Simulator Deluxe Edition für 119,99 Euro zur Auswahl. Wer über ein aktives Xbox Game Pass Abonnement verfügt braucht sich über zusätzliche Kosten keine Sorgen machen und kann gleich zum Release das Cockpit übernehmen.

Night Book – 27. Juli 2021

Bei Night Book erfahrt ihr in einem interaktiven Thriller, wie sich die Nachtschicht im Homeoffice von Loralyn in ein Desaster verwandelt.

Night Book feiert seine Veröffentlichung am 27. Juli 2021.

Samurai Warriors 5 – 27. Juli 2021

Gewaltige Massenschlachten stehen bei Samurai Warriors 5 auf dem Programm, das euch in die historische Ära des ersten Ablegers der Reihe aus dem Jahr 2004 in einer aufpolierten Optik und neuen Inhalten eintauchen lässt.

Für 69,99 Euro kann Samurai Warriors 5 im Microsoft Store vorbestellt werden. Darüber hinaus steht die Samurai Warriors 5 Digital Deluxe Edition für 99,99 Euro und eine kostenlose Demoversion zur Auswahl.

Splitgate – 27. Juli 2021

Eine Mischung aus Portal und Halo erwartet euch bei der futuristischen Balleraction von Splitgate am 27. Juli 2021. In dem Free-to-play-Titel tretet ihr online mit bis zu zehn Spielern auf über 20 Karten gegeneinander an und versucht mit der richtigen Strategie den Sieg zu holen.

Die rasante Action von Splitgate startet am 27. Juli 2021.

Colorful Colore – 28. Juli 2021

In dem Puzzlespiel Colorful Colore müsst ihr die richtigen Farben miteinander kombinieren, um den Levelausgang zu erreichen.

Colorful Colore erscheint am 28. Juli 2021.

The Forgotten City (Optimiert für Xbox One X) – 28. Juli 2021

Am 28. Juli 2021 werdet ihr dem ursprünglichen Skyrim-Mod namens The Forgotten City 2000 Jahre in die Vergangenheit versetzt, trefft weitreichende Entscheidungen und versucht nur mit eurer Spürnase bewaffnet eine römische Stadt von ihrem Fluch zu befreien.

The Forgotten City könnt ihr euch für 29,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Trigger Witch – 28. Juli 2021

In einer Hommage an die klassische 16-Bit-Ära der Actionspiele könnt ihr bei Trigger Witch die Sticks eurer Controller zum Qualmen bringen.

Der Twin-Stick-Shooter Trigger Witch geht am 28. Juli 2021 an den Start.

Fuga: Melodies of Steel (Optimiert für Xbox Series X|S) – 29. Juli 2021

In dem Rollenspiel Fuga: Melodies of Steel wird am 29. Juli 2021 ein friedliches Dorf aus heiterem Himmel zu einem Kriegsschauplatz. An der Seite von Kindern mit individuellen Fähigkeiten steigt ihr in einen Panzer und versucht das Blatt mit einem Gegenangriff zu wenden.

Fuga: Melodies of Steel könnt ihr euch für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Get Packed – 29. Juli 2021

Bei Get Packed werdet ihr zur Abrissbirne und müsst gemeinsam mit bis zu vier Spielern die chaotische Räumung einer Stadt über die Bühne bringen.

Die Zerstörungsorgie von Get Packed startet am 29. Juli 2021.

Omno (Xbox Game Pass) – 29. Juli 2021

Eine in Deutschland erschaffene alte Welt voller Wunder, Geheimnisse und Gefahren dürft ihr bei Omno am 29. Juli 2021 erkunden.

Die emotionale Reise von Omno könnt ihr euch entweder für 17,99 Euro vorzeitig im Microsoft Store sichern oder mit einem aktiven Xbox Game Pass Abonnement gleich zur Veröffentlichung ohne weitere Kosten antreten.

Paint the Town Red (Optimiert für Xbox Series X|S) – 29. Juli 2021

Das Kampfspiel Paint the Town Red schickt euch an verschiedene Orte in unterschiedlichen Zeitepochen, in denen ihr aus der Egoperspektive in turbulente Schlägereien verwickelt werdet.

Paint the Town Red kann für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden.

The Ascent (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 29. Juli 2021

Das Actionrollenspiel The Ascent entlässt euch in eine überbevölkerte Metropole, in der ihr durch unerwartete Ereignisse zur Waffe greifen und mit bis zu vier Spielern um das nackte Überleben kämpfen müsst.

The Ascent kann für reduzierte 26,99 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden und landet gleich zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass.

Blaster Master Zero 3 – 29. Juli 2021

Der verheerende Krieg der Mutanten findet bei Blaster Master Zero 3 am 29. Juli 2021 seinen gebührenden Abschluss und führt euch zurück zu den Wurzeln von Jason und Eves umkämpften Odyssee.

Blaster Master Zero 3 könnt ihr euch für reduzierte 11,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulär fallen 14,99 Euro für das letzte Kapitel der Saga an.

Skydrift Infinity – 29. Juli 2021

In verschiedenen Spielmodi könnt ihr bei Skydrift Infinity am Steuer von bewaffneten Flugzeugen den Sieger ausmachen. Mit bis zu vier Spielern im lokalen Mehrspielermodus oder online mit bis zu acht Teilnehmern könnt ihr euch hier gegenseitig vom Himmel holen.

Für reduzierte 13,49 Euro könnt ihr euch Skydrift Infinity vorzeitig im Microsoft Store sichern.

Flowlines Vs. – 29. Juli 2021

Etliche Knobelaufgaben bringen euch bei Flowlines Vs. am 29. Juli 2021 zu grübeln, die ihr entweder im Kampf gegen die Zeit oder gegen einen Freund vor dem heimischen Fernseher lösen könnt.

Das Partyspiel Flowlines Vs. steht für 4,99 Euro im Microsoft Store zur Vorbestellung bereit.

Apple Slash (Optimiert für Xbox Series X|S) – 30. Juli 2021

In einem weitläufigen Sumpfgebiet steht ihr bei Apple Slash als adeliger Apfel einer gewaltigen Streitmacht von mysteriösen Kreaturen gegenüber und müsst die Invasion mit eurem Schwert in die Flucht schlagen.

Apple Slash erscheint am 30. Juli 2021.

Horror Tales: The Wine – 30. Juli 2021

Ummantelt von einer sanften Meeresbrise findet ihr euch bei Horror Tales: The Wine auf einer fiktiven Mittelmeerinsel in einen Albtraum wieder, dem ihr nur mit großem Geschick wieder entfliehen könnt.

Horror Tales: The Wine könnt ihr euch für reduzierte 11,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulär kostet der Überlebenskampf mit Urlaubsflair euch 14,99 Euro.

Inbento (Optimiert für Xbox One X) – 30. Juli 2021

Zu guter Letzt schlagt ihr bei Inbento am 30. Juli 2021 euer Kochbuch auf und zauber untermalt von einer wortlosen Geschichte über Katzen farbenfrohe Bento-Mahlzeiten auf den Tisch.

Die über 120 humorvollen Puzzles von Inbento könnt ihr euch für 4,99 Euro vorzeitig im Microsoft Store sichern.