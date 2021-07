Tales of Arise: Neuer Charakter-Trailer stellt Rinwell vor

Autor:, in / Tales of Arise

Im neuen Charakter-Trailer zum kommenden JRPG Tales of Arise wird Rinwell, die Magierin genauer vorgestellt.

Euch erwarten die unterschiedlichsten Charaktere, ein intuitives Kampfsystem und eine fesselnde Geschichte in einer wunderschönen Welt in Tales of Arise. Heute wird die Magierin Rinwell im Trailer vorgestellt.

Geboren in einer Familie von Dahnan-Magiern, hat Rinwell die seltene Fähigkeit, elementare Astralkünste zu wirken. Begleitet von ihrem treuen Freund Hootle kämpft sie in Cyslodia gegen die renanische Unterdrückung.

Tales of Arise wird am 10. September 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC veröffentlicht.