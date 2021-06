Xbox Series X: Kalypso senkt Preise für Spiele

Die Kalypso Media Gruppe gibt ihre neue Preispolitik für kommende Software-Titel bekannt. Die Gewinnspanne soll direkt wieder an die Spieler weitergegeben werden.

Vollpreisspiele von Kalypso wurden in der Vergangenheit meist mit einem empfohlenen Verkaufspreis von mindestens €/$ 49.99 für PC und €/$ 59.99 für die Konsole am Erstverkaufstag veröffentlicht. Das wird sich jetzt auf €/$ 39.99 für PC und €/$ 49.99 für die Konsolen ändern. Die gilt bereits seit dem 01.06.2021.

„Wir haben in den letzten Monaten unsere digitalen Umsätze und vor allem auch die Margen steigern können, während der physische Absatz im traditionellen Handel durch die Corona-Pandemie eingebrochen ist. Aktuell gehen wir davon aus, dass sich dieser Trend auch nach der Pandemie nicht umkehren wird. Die meisten unserer Fans kaufen oder streamen Spiele primär digital, so wird sehr wahrscheinlich der Absatz von physischen Produkten weiter zurückgehen und uns Kosten in den Bereichen Herstellung, Logistik und Vertrieb ersparen“, so Simon Hellwig, Geschäftsführer von Kalypso.