Xbox Series X: Kampf-Golf-Hybrid wurde eingestampft

Mike Mika, Studio Head bei Digital Eclipse, postete via Twitter ein Cover eines Spieles für die erste Xbox, das ein Hybrid zwischen Kampf- und Golfspiel war. Happy Gilmore war seiner Meinung nach eine gute Idee, wurde allerdings nie veröffentlicht.

At one point we were pitching this hybrid fighting and golf game with the Happy Madison crew. Good times. It should have been greenlit because it was a great idea. pic.twitter.com/Ty03MNQoP8

— Mike Mika (@MikeJMika) July 16, 2021