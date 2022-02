Xbox Series X: LEGO Doctor Who erscheint zum 60. Geburtstag laut Gerücht

Autor:, in / Xbox Series X

Ein LEGO-Abenteuer basierend auf der Serie Doctor Who soll sich in Entwicklung befinden und im nächsten Jahr erscheinen.

TT Games hat sich für seine LEGO-Videospiele die bisher größten Franchises der Welt vorgenommen. Von Star Wars über Indiana Jones bis hin zu Harry Potter schuf der britische Entwickler fantastische Abenteuer und baute die virtuellen Kulissen mit den bunten Bausteinen nach.

Möglicherweise fliegen Spieler in Zukunft auch mit der Telefonzelle TARDIS durch Raum und Zeit.

Neuen Gerüchten zufolge soll TT Games an LEGO Doctor Who arbeiten. Das neue Spiel könnte passenderweise im nächsten Jahr erscheinen, wenn Doctor Who seinen 60. Geburtstag feiert.

Das Doctor Who-Set für LEGO Dimensions habe sich dem Gerücht nach am besten verkauft. Da scheint es nahezuliegen, sich über ein entsprechendes Spiel Gedanken zu machen.

Angeblich wird das Spiel gerade entwickelt und alle Doctor Whos’s enthalten. Die Geschichte handelt allerdings von einem neuen, noch nicht angekündigten Doctor, der per Zeitreise mit den anderen interagieren soll.

Des Weiteren sollen sich viele der Level um das viktorianische England drehen, wobei TT Games auch Schlüsselepisoden ausgewählt haben soll, um daraus Level zu gestalten.