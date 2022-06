Xbox Series X: Need for Speed Unbound Enthüllung im Juli möglich

Das neue Need for Speed mit dem Zusatz Unblound könnte im Juli enthüllt werden.

Im Juli soll Electronic Arts neue Spiele vorstellen. Nachdem man im E3-Monat Juni kein eigenes EA Play Event veranstaltet hatte, soll es nun im kommenden Monat Enthüllungen und Ankündigungen geben.

Wie Tom Henderson in einem Artikel schreibt, soll dabei auch der neuste Teil der Need für Speed-Reihe angekündigt werden.

Gerüchte zum neuen Need for Speed gab es schon einige in den letzten Monaten. So beispielsweise das Gerücht um Anime-Elemente oder dass das Spiel neben dem PC nur für die aktuellen Konsolen Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen könnte.

Über die Anime-Gerüchte sagte Henderson jetzt ergänzend, dass das „Charakterdesign dem der Fernsehserie The Boondocks ähnelt, die von 2005 bis 2014 ausgestrahlt wurde.“

Eine der größten Funktionen im Spiel sollen aber wohl die „Treffen“ sein. Auf der ganzen Karte können sich Spieler gemeinsam treffen, um gegeneinander Rennen zu fahren. Dabei bezeichnete Henderson die Strecken als einzigartig. Zudem gibt es eine Zugstrecke im Spiel. Doch welche Rolle sie spielen könnte, sei ihm nicht bekannt.

Das neue Need for Speed könnte unter dem Namen Need for Speed Unbound auf den Markt kommen. Möglich wäre aber auch, dass Unbound nur ein Codename ist und das Rennspiel ganz anders heißen wird, wie Henderson sagt.