Xbox Series X: Neues Need for Speed enthält Anime-Elemente laut Gerücht

Das neue Need for Speed enthält angeblich Anime-Elemente und spielt in einem fiktiven Chicago.

Über das nächste Spiel der Need for Speed-Reihe spricht Jeff Grubb in seinem Premium Podcast. Dort behauptet der gut informierte Spiele-Journalist und Insider, dass das neue Rennspiel fotorealistisch sein wird, aber darüber hinaus auch Anime-Elemente enthalten soll.

Grubb führt seine Behauptung ein wenig weiter aus und fügte hinzu:

„Kennt ihr das, wenn ihr eine Autowerbung oder etwas Ähnliches seht und das Auto fährt herum, aber dann fliegen Cartoon-Flammen und anderes Zeug davon? Das ist die Art von Ästhetik, die sie anscheinend anstreben.“

Des Weiteren soll das Autolog-Feature aus früheren Teilen für den Multiplayer zurückkehren, wo man die Teile seines Fahrzeugs individuell gestalten kann.

Als Ort für das Rennspiel soll Chicago zwar als Vorlage dienen, im Spiel wird die Stadt aber Lake Shore City genannt. Dennoch soll es sich wie eine echte Stadt anfühlen.

Erst in der letzten Woche hatten wir darüber berichtet, dass das neue Need for Speed nur für Next-Gen-Konsolen im November erscheinen soll. Auch dieses Gerücht stammt von Jeff Grubb.

Eine offizielle Ankündigung für Need for Speed steht noch aus.