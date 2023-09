Xbox Series X: Sarah Bond spricht über den japanischen Markt

Nicht nur Xbox-Chef Phil Spencer war zu Besuch auf der Toko Game Show. Auch Sarah Bond als Corporate Vice President war in Japan vor Ort.

In einem auf Xbox Wire veröffentlichten Interview sprach Bond über Japan und Asien als wichtigen Markt für die Marke Xbox.

Zu den beim Xbox Digital Broadcast gezeigten Spielen zählte auch Hotel Barcelona, ein neues Spiel der Gamedesigner Swery und Suda51. So freute sich Bond nicht nur darüber, dass die Entwickler das neue Spiel erstmals im Rahmen des Streams zeigen wollte, sondern beide auch selbst darüber sprechen konnten.

Bond darüber, wie es zu der Zusammenarbeit kam: „Wir kennen sowohl Mr. Swery als auch Mr. Suda seit langem, und unser Team hier arbeitet sehr engagiert mit Entwicklern auf dem japanischen Markt zusammen, um sicherzustellen, dass sie ihre kreativen Visionen mit der Xbox auf jede gewünschte Weise umsetzen können. Als sie uns mitteilten, dass sie das Gameplay von Hotel Barcelona zum ersten Mal im Rahmen der Xbox Digital Broadcast zeigen wollten, war es uns eine Ehre, dies zu tun. Wir haben uns sehr gefreut, dass Mr. Swery und Mr. Suda selbst in der Sendung zu sehen waren und so die Gelegenheit hatten, mit ihren Fans zu sprechen, ihre Visionen zu teilen und sogar die Ursprünge des Spiels zu beleuchten. Das ist etwas ganz Besonderes für unseren Ansatz als Xbox und dafür, wie wir Spiele feiern, denn wir lieben es auch, die Schöpfer der Spiele zu feiern.“

Es dürfte keinem entgangen sein, dass auf Xbox und im Xbox Game Pass immer mehr japanische Spiele wie Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name und Octopath Traveler II den Weg auf die Microsoft-Plattform finden.

Über das Ergebnis des Engagements der Teams für diese Region sagte Bond: Mein Team und ich haben zusammen mit dem Team von Phil [Spencer] viel Zeit in den Aufbau von Beziehungen zu Entwicklern hier in Japan und in ganz Asien investiert. Der Game Pass ermöglicht es den Entwicklern, Spieler zu erreichen, die sonst vielleicht nichts von dem Spiel wüssten oder es sich nicht leisten könnten, jedes einzelne Spiel zu kaufen, das es gibt. Ich denke, die Yakuza-Franchise ist ein hervorragendes Beispiel. Jetzt, wo so viele Yakuza-Spiele im Game Pass enthalten sind, kann jeder einsteigen und all die fantastischen Dinge der Franchise erleben, und wir haben alles an einem Ort, damit die Leute anfangen können zu spielen. Selbst wenn man die Serie noch nicht kennt, ist es einfach, alle Spiele zu erleben, wenn sie zusammen sind.“ „Um es noch einmal zu sagen: Die Beziehungen, die wir aufbauen, sind sehr wichtig, aber genauso wichtig ist es, dafür zu sorgen, dass unsere Partner die Möglichkeit haben, ihre Marken auszubauen, neue Spieler zu erreichen und deren Engagement für ihre Spiele zu erhöhen, während sie gleichzeitig die Wahl haben, wie sie spielen wollen. Dies ist sehr wichtig und der Kern dessen, in den ich und mein Team unsere Zeit investieren.

Das vollständige Interview findet ihr auf Xbox Wire.