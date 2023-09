Xbox Series X Dashboard: Bonus System-Update für September

Autor:, in / Xbox Series X Dashboard

Microsoft hat einfach so mal ein kleines Bonus System-Update für Xbox veröffentlicht. Mit dabei sind die folgenden Punkte: Neue Richtlinie für die Speicherung von Aufnahmen. Einführung eines vereinfachten Verfahrens zum Sichern eurer Spielaufzeichnungen auf OneDrive und das Finden von Ereignissen für eure Lieblingsspiele und mehr.

Beginnen wir mit den neuen Richtlinien für die Speicherung von Spielaufzeichnungen und eine neue, einfache Möglichkeit, diese via OneDrive zu sichern.

Ab sofort ändert Microsoft die Art und Weise, wie das Xbox-Netzwerk Spiele-Captures speichert. Im Xbox-Netzwerk gespeicherte Game Captures werden nach 90 Tagen gelöscht.

Zur Sicherung von Clips oder Screenshots, die ihr auf unbestimmte Zeit aufbewahren wollt, befolgt die Schritte weiter unten. Um den Status eurer Spiele-Captures zu überprüfen, könnt ihr in der App „Captures“ eure im Xbox-Netzwerk gespeicherten Spiele-Captures einsehen und sehen, ob sie für eine bevorstehende Löschung markiert sind.

Die neue Aufbewahrungsmethode ermöglicht es euch, alle Spiele-Captures sowohl auf OneDrive als auch auf einem externen Speichergerät zu sichern.

Ihr könnt den Speicherort, an dem ihr eure Captures auf eurer Xbox-Konsole speichert, verschieben, verwalten und in großen Mengen hochladen. Drückt dazu die Xbox-Taste und geht zu Meine Spiele & Apps > Alle anzeigen > Apps > Captures. Dort seht ihr eine Schaltfläche „Mehr Informationen“, mit der ihr beginnen könnt. Ihr könnt auch festlegen, dass die Captures für die Zukunft auf OneDrive gespeichert werden. So müsst ihr euch nie wieder fragen, ob alles gesichert ist.

Dank des integrierten Microsoft Clipchamp Video-Editors auf eurem PC könnt ihr eure Videos bearbeiten, die ihr auf OneDrive speichert. Die Captures könnt ihr hier bequem schneiden, zuschneiden, Text, Übergänge und andere Effekte hinzufügen.

Es ist nun einfacher, In-Game-Events und neue Inhalte zu entdecken, die für die Spiele, die ihr liebt, geeignet sind. Scrollt nach unten, um den neuen Kanal ‚Events‘ zu sehen, der Live-Events und bevorstehende Veranstaltungen anzeigt. Außerdem gibt es weitere Informationen zum gewünschten Event.

Bei der Einrichtung der Konsole werden jetzt die beliebtesten Apps vorgeschlagen. Beliebte Apps wie Apple Music, AppleTV, Crunchyroll, Disney+, Hulu, Filme & TV, Peacock, Spotify und mehr werden dann angezeigt und sind bereit zur Installation.

In den USA gibt es dazu ein weiteres neues Feature. Im September und Oktober können Xbox-Konsolen in den USA einen Bereich im Online-Shop für Sportspiele finden und ihre Teams über Xbox-Streaming-Apps verfolgen.