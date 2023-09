PlayStation 5: Jim Ryan kündigt seinen Rücktritt an

Jim Ryan, Präsident und CEO, hat seinen Rücktritt angekündigt. Eine neue Führungsstruktur wird dabei von Sony Interactive Entertainment durchgeführt und während Jim Ryan im nächsten Frühjahr in den Ruhestand geht, übernimmt Hiroki Totoki die Rolle des Interims-CEO, behält aber seine derzeitige Position bei der Sony Group.

Jim Ryan schrieb: „Wie Sie heute in den Nachrichten gesehen haben, habe ich meinen Rücktritt nach fast 30 Jahren bei Sony Interactive Entertainment angekündigt. Ich habe mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht und liebe SIE und unsere Community über alles, aber in letzter Zeit ist es für mich immer schwieriger geworden, das richtige Gleichgewicht zwischen meinem Zuhause in Großbritannien und meinem Job in den Vereinigten Staaten zu finden.“

„Wie in der Pressemitteilung erwähnt, werde ich meine Rolle als Präsident und CEO bis März 2024 weiterführen. Mit Wirkung vom 1. April 2024 wird Hiroki Totoki zum Interims-CEO von SIE ernannt, während er seine derzeitige Rolle bei der Sony Group Corporation weiterführt.“

„Ich fühle mich geehrt, dass ich die Gelegenheit habe, ein Unternehmen zu leiten, dessen Produkte das Leben von Millionen von Menschen berühren. Von preisgekrönten Spielen bis hin zu den unglaublich beeindruckenden technischen Errungenschaften von PlayStation 5 bin ich sehr stolz auf das, was wir erreicht haben, und sehe der Zukunft von Sony Interactive Entertainment sehr optimistisch entgegen.“

„Schon bei meinen Anfängen in Europa war klar, dass Sony etwas ganz Besonderes aufgebaut hatte. Auch Generationen später bin ich immer noch von der Begeisterung und Leidenschaft der PlayStation-Community beeindruckt. Nur dank euch sind wir in der Lage, immer wieder Innovationen zu entwickeln und noch bessere Erlebnisse zu bieten. Seit 1994 haben uns Generationen von Spielern dazu inspiriert, besser zu werden und die Grenzen zu erweitern, und das Ergebnis ist unglaublich.“

„Ich danke euch aus tiefstem Herzen.“