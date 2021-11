Xbox Series X: Seamus Blackley gratuliert zum Xbox-Geburtstag

Zum 20. Geburtstag von Xbox hat sich auch Seamus Blackley zu Wort gemeldet. Der Miterfinder und Vater der ersten Xbox-Konsole sagte in einem Video, dass man weniger dem Xbox-Launch-Team zu danken habe.

Den Erfolg der Konsole verdanke man vielmehr den Spielern und Fans. Ohne deren Unterstützung und das Risiko eine neue Konsole von dem Unternehmen zu kaufen, von dem Excel stammt, wäre man niemals so erfolgreich gewesen.

The ramblings of an old(er) man concerning the @Xbox #Xbox20 anniversary. 👊❤️ pic.twitter.com/NQAQ6XIX1c

