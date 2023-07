Xbox Series X: Summer Collection 2023 enthüllt

Microsoft hat heute mit einigen Partnern die Xbox Summer Collection 2023 vorgestellt und präsentiert dabei Xbox Zubehör in knalligen Farben.

Pamela Wang, Sr. HW Program Manager, Designed for Xbox: „Die neue Designed for Xbox Summer Collection 2023 enthält 7 schimmernde Accessoires für jeden Xbox-Spieler, der die Konkurrenz ausstechen will. Speziell für euch entworfen und von unseren fantastischen Partnern hergestellt, bringt jedes Produkt ein einzigartiges Flair mit sich, das mit Sicherheit jede Gaming-Session aufwertet.“