Xbox Store: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW05/2023

In der neuen Woche erscheinen wieder viele neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr nun in unserer Übersicht.

BackFirewall – 30. Januar 2023

BackFirewall im Microsoft Store kaufen.

Roboquest (Xbox Game Pass / Spielvorschau) – 30. Januar 2023

Roboquest (Spielvorschau) im Microsoft Store kaufen.

Age of Empires II: Definitive Edition (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 31. Januar 2023

Age of Empires II: Definitive Edition im Microsoft Store kaufen.

Inkulinati (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 31. Januar 2023

Inkulinati für 24,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

We Were Here Forever (Optimiert für Xbox Series X|S) – 31. Januar 2023

We Were Here Forever im Microsoft Store kaufen.

ReactorX2 – 01. Februar 2023

ReactorX2 im Microsoft Store kaufen.

Albacete Warrior (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 01. Februar 2023

Albacete Warrior im Microsoft Store kaufen.

ExitMan Deluxe – 01. Februar 2023

ExitMan Deluxe für 4,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Rhythm Sprout (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 01. Februar 2023

Rhythm Sprout im Microsoft Store kaufen.

Deliver Us Mars (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 02. Februar 2023

Deliver Us Mars für reduzierte 26,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 29,99 Euro)

Fashion Police Squad (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 02. Februar 2023

Fashion Police Squad im Microsoft Store kaufen.

Heirs of the Kings (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 02. Februar 2023

Heirs of the Kings für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Speedway Racing (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere) – 03. Februar 2023

Speedway Racing für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.