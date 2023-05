Xbox Store: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW22/2023

In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

Auch in der neuen Woche erscheinen wieder sehr viele neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Company of Heroes 3 Console Edition – 30. Mai 2023

Company of Heroes 3 Console Edition im Microsoft Store vorbestellen:

Railbound (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 30. Mai 2023

Railbound für reduzierte 10,04 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 12,99 Euro)

Shame Legacy (Optimiert für Xbox Series X|S) – 30. Mai 2023

Shame Legacy im Microsoft Store kaufen.

To Hell with the Ugly (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 30. Mai 2023

To Hell with the Ugly im Microsoft Store kaufen.

Age of Solitaire: Build Civilization – 31. Mai 2023

Age of Solitaire: Build Civilization im Microsoft Store kaufen.

Aquarist – 31. Mai 2023

Aquarist im Microsoft Store kaufen.

A Building Full of Cats – 31. Mai 2023

A Building Full of Cats im Microsoft Store kaufen.

Fritz – Nenn mich nicht Schachbot! (Xbox Play Anywhere) – 31. Mai 2023

Fritz – Nenn mich nicht Schachbot! im Microsoft Store kaufen.

Laserpitium (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 31. Mai 2023

Laserpitium im Microsoft Store kaufen.

Lucy Dreaming – 31. Mai 2023

Lucy Dreaming für reduzierte 15,29 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 17,99 Euro)

The Tartarus Key – 31. Mai 2023

The Tartarus Key im Microsoft Store kaufen.

Undead Horde 2: Necropolis (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 31. Mai 2023

Undead Horde 2: Necropolis für 16,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Away: The Survival Series – 01. Juni 2023

Away: The Survival Series im Microsoft Store kaufen.

Homebody (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 01. Juni 2023

Homebody für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Killer Frequency (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 01. Juni 2023

Killer Frequency im Microsoft Store kaufen.

Paper Flight – Beyond Time (Optimiert für Xbox One X) – 01. Juni 2023

Paper Flight – Beyond Time für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengeance of the Slayer (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere) – 01. Juni 2023

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengeance of the Slayer für reduzierte 15,29 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 16,99 Euro)

Speed Truck Racing (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 01. Juni 2023

Speed Truck Racing für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Sugar Tanks (Optimiert für Xbox One X) – 01. Juni 2023

Sugar Tanks für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Zombie Derby 2 (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 01. Juni 2023

Zombie Derby 2 im Microsoft Store kaufen.

Diablo IV (Early Access) – Deluxe and Ultimate Editions (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 02. Juni 2023

Diablo IV im Microsoft Store vorbestellen:

Kuroi Tsubasa (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 02. Juni 2023

Kuroi Tsubasa im Microsoft Store kaufen.

Minabo – A walk through life (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 02. Juni 2023

Minabo – A walk through life für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Street Fighter 6 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 02. Juni 2023

Street Fighter 6 im Microsoft Store vorbestellen:

Super Mega Baseball 4 (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 02. Juni 2023

Super Mega Baseball 4 im Microsoft Store vorbestellen:

We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie – 02. Juni 2023

We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie im Microsoft Store kaufen.