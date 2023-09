Xbox Store: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW36/2023

In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

Auch in der neuen Woche erscheinen wieder sehr viele neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Chants of Sennaar – 05. September 2023

Chants of Sennaar im Microsoft Store vorbestellen:

Bloons TD 6 – 06. September 2023

Bloons TD 6 – im Microsoft Store vorbestellen:

Demolish & Build Classic – 06. September 2023

Demolish & Build Classic im Microsoft Store vorbestellen:

Demolish & Build Classic – Preis liegt nicht vor

Escape from Terror City – 06. September 2023



Escape from Terror City im Microsoft Store vorbestellen:

Escape from Terror City – Preis liegt nicht vor

Starfield – 06. September 2023



Starfield im Microsoft Store vorbestellen:

The Many Pieces of Mr. Coo – 07. September 2023



The Many Pieces of Mr. Coo im Microsoft Store vorbestellen:

Alchemy Garden – 07. September 2023



Alchemy Garden im Microsoft Store vorbestellen:

Warstride Challenges – 07. September 2023



Warstride Challenges im Microsoft Store vorbestellen:

Warstride Challenges – Preis und Store-Seite liegen nicht vor

FOXES NEED TO EAT – 08. September 2023



FOXES NEED TO EAT im Microsoft Store vorbestellen:

FOXES NEED TO EAT – Preis liegt nicht vor

Green Soldiers Heroes – 08. September 2023



Green Soldiers Heroes im Microsoft Store vorbestellen:

Green Soldiers Heroes – Preis liegt nicht vor

Into The Sky – 08. September 2023



Into The Sky im Microsoft Store vorbestellen:

NBA 2K24 Kobe Bryant-Edition – 08. September 2023



NBA 2K24 Kobe Bryant-Edition im Microsoft Store vorbestellen:

Whitestone – 08. September 2023



Whitestone im Microsoft Store vorbestellen:

Whitestone – Preis liegt nicht vor

