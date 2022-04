XboxDynasty: Gewinnspiel mit Alan Wake Remastered gestartet

Autor:, in / XboxDynasty

In einem neuen Gewinnspiel habt ihr jetzt die einmalige Möglichkeit Alan Wake Remastered für euch und ein weiteres Disc-Exemplar für eine(n) Freund(in) zu gewinnen!

Die Teilnahme am Gewinnspiel wird wie folgt aufgeteilt: Xboxdynasty.de, Twitter, Facebook, YouTube und Twitch. Wenn ihr bei allen mitmacht, erhöht ihr dabei eure Gewinnchancen. Das Gewinnspiel endet am 10. Mai 2022.

Teilnahme auf Xboxdynasty.de:

Schreibt einen Kommentar, direkt unter dieser Meldung und sagt uns, welche Location ihr euch für Alan Wake 2 wünschen würdet. Markiert einen User von Xboxdynasty mit @ U sernamen, der das zweite Spiel gewinnen soll.

Teilnahme auf Twitter:

Abonniert den Xboxdynasty Twitter Kanal, liked und retweetet die Gewinnspielmeldung und markiert in einer Antwort euren Freund, der das zweite Exemplar gewinnen soll.

Teilnahme auf Facebook:

Abonniert den Xboxdynasty Facebook Kanal, liked die Gewinnspielmeldung und markiert in einer Antwort euren Freund, der das zweite Exemplar gewinnen soll.

Teilnahme auf YouTube:

Abonniert den Xboxdynasty YouTube Kanal, liked die Gewinnspielmeldung und markiert in einer Antwort euren Xbox LIVE Freund, der das zweite Exemplar gewinnen soll.

Teilnahme auf Twitch:

Lasst ein Follow beim Xboxdynasty Twitch-Kanal da. Schaut euch die Live-Streams der nächsten Wochen auf twitch.tv/xboxdynasty an und postet !dynasty in den Chat. Markiert dazu einen anwesenden User aus dem Chat, der das zweite Exemplar gewinnen soll. Weitere Details erfahrt ihr in den jeweiligen Streams.

Teilnahmeschluss ist der 10. Mai 2022 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Versandkosten werden nur innerhalb Deutschlands übernommen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht bzw. als Antwort auf ihren Kommentar über ihren Gewinn informiert.

Hinweis: Wer bei allen Gewinnspiel-Möglichkeiten mitmacht, kann dadurch seine Gewinnchancen verbessern.

Das gesamte Xboxdynasty Team drückt euch auch bei diesem Gewinnspiel wieder die Daumen.