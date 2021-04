Alle Mitglieder von Xboxdynasty haben im April 2021 wieder die Chance großartige Preise zu gewinnen – und das ist wirklich kein Aprilscherz!

Diesmal haben alle Mitglieder von Xboxdynasty die Möglichkeit ein Xbox Series X Paket zu gewinnen. Mit dabei die Xbox Series X-Konsole, eine 1 TB Seagate Expansion Card, ein Sea of Thieves Limited Edition Controller und ein Battletoads Fanpaket. Dazu gibt es als weitere Gewinnchance noch For Honor, Just Dance 2021, Watch Dogs Legion: Gold Edition und Ghost Recon Breakpoint in der Ultimate Edition.

Wer fleißig in der Xboxdynasty Community mitwirkt und Xboxdynasty.de mit seinem Profil häufig besucht, um Kommentare zu schreiben, der bekommt für diese Aktivitäten XD-XP-Punkte gutgeschrieben. Wer dabei fleißig XD-XP innerhalb eines Monats sammelt, nimmt je nach Punktestand automatisch an der folgenden Auslosung teil.

Wie viele XD-XP ihr diesmal sammeln müsst, verraten wir euch jetzt!

Die Teilnahme am neuen XD-XP-Gewinnspiel wird wie folgt aufgeteilt:

For Honor (29,99 €) +750 XP

Eure Gewinnchance auf For Honor sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat mindestens 750 XD-XP gesammelt habt.

Just Dance 2021 (59,99 €) +1000 XP

Eure Gewinnchance auf For Honor und Just Dance 2021, sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat mindestens 1000 XD-XP gesammelt habt.

Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition (119,99 €) +1500 XP

Eure Gewinnchance auf For Honor, Just Dance 2021 und Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition, sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat mindestens 1500 XD-XP gesammelt habt.

Watch Dogs Legion Gold Edition (99,99 €) +2000 XP

Eure Gewinnchance auf For Honor, Just Dance 2021, Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition und Watch Dogs Legion: Gold Edition, sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat mindestens 2000 XD-XP gesammelt habt.

Xbox Series X Ultimate Paket (~804,97 €) +3000 XP

Eure Gewinnchance auf For Honor, Just Dance 2021, Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition, Watch Dogs Legion: Gold Edition und ein Xbox Series X Ultimate Paket, sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat mindestens 3000 XD-XP gesammelt habt.

Das Xbox Series X Ultimate Paket besteht aus:

Xbox Series X Konsole (499,99 Euro)

Xbox Series X Seagate Expansion Card 1 TB (239,99 Euro)

Sea of Thieves Limited Edition Controller (64,99 Euro)

Battletoads Überraschungs-Fanpaket

Bonus-Gewinnchancen zur Xbox Series X-Konsole:

Folgt @xboxdynasty auf Twitter, Like & RT diesen Tweet, antwortet und @markiert eine(n) Freund(in).

Folgt @xboxdynasty auf Facebook, liked diesen Beitrag, antwortet/kommentiert den Beitrag und markiert dabei eine(n) Freund(in).

Abonniert @xboxdynasty auf YouTube, liked und kommentiert ein Video eurer Wahl im April 2021.

Abonniert @xboxdynasty auf Twitch. Die Top 10 Viewer im Monat April 2021 sind automatisch bei der Auslosung dabei. Dazu erhalten die Stream-Viewer Plätze 11 bis 20 je 1000 Bonus XD-XP, wenn sie uns im letzten Stream des Monats ihren Xboxdynatsy Usernamen im Twitch-Chat mitteilen.

Xboxdynasty T-Shirt (unbezahlbar) +5000 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf ein Xboxdynasty T-Shirt, sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat mindestens +5000 XP zu eurem aktuellen Punktestand dazu verdient habt.

Das Xboxdynasty T-Shirt wird somit nur unter allen echten Xboxdynasty Hardcore-Fans verlost, die mindestens 5000 XP gesammelt haben. Der Gewinner kann die Größe frei wählen: M, L, XL, XXL. Das Gewinnspiel verlängert sich jeden Monat, solange der Vorrat reicht!

So erhaltet ihr XD-XP Punkte mit eurem eingeloggten Profil

Kommentiert einen Beitrag +20 Punkte

Kommentiert einen Test +20 Punkte

Kommentiert eine Vorschau +20 Punkte

Kommentiert einen Guide +20 Punkte

Kommentiert eine Galerie oder einen Screenshot +5 Punkte

Erstellt eine Antwort im Forum +10 Punkte

Registrierung +500 Punkte

Teilnahmeschluss ist der 30. April 2021 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Die Auslosung findet Anfang des darauf folgenden Monats statt. Versandkosten werden nur innerhalb Deutschland übernommen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Hinweis: Die Gewinner werden via Privatnachricht von @MuddaTui über ihren Gewinn informiert. Achtet darauf, dass ihr @MuddaTui hier auf Xboxdynasty zu eurer Freundesliste hinzufügt oder aber ihre Freundesanfrage entgegennehmt, damit sie euch mit einer privaten Nachricht kontaktieren kann.

Darüber hinaus würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

XD-XP Ranking

Wir wünschen allen Teilnehmern auch diesen Monat wieder viel Glück, weiterhin viel Spaß beim XD-XP-Sammeln und mit etwas Glück wird es auch wieder ein Double XD-XP-Wochenende, geheime XD-XP Boni und mehr geben.