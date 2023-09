You Suck at Parking: Physische Edition angekündigt

Autor:, in / You Suck at Parking

You Suck at Parking erscheint in einer physischen Edition für Xbox, PlayStation und Switch.

Nehmt in You Suck at Parking an der extremsten Parkerfahrung der Welt teil. Die in Zusammenarbeit mit Fireshine Games und Happy Volcano veröffentlichte You Suck at Parking: Complete Edition enthält ein physisches Exemplar des Basisspiels sowie eine aufregende Sammlung von Inhalten, darunter die kompletten Inhalte der Staffeln 1, 2 und 3 (mit insgesamt über 150 Inhalten) und ein Token-Pack, mit dem zusätzliche Gegenstände im Spiel freigeschaltet werden können.

You Suck at Parking: Complete Edition ist das einzige Rennspiel, bei dem euer Ziel ist, anzuhalten. Fordert die Welt heraus und passt euer Fahrzeug in diesem sich ständig weiterentwickelnden Parksimulator an.

„Wir freuen uns sehr darauf, dass die Spieler nächsten Monat mit You Suck at Parking auf dem Fahrersitz Platz nehmen können: Complete Edition zu spielen“, sagt Sarah Hoeksma, Marketing Director bei Fireshine Games. „Diese ultimative physische Edition enthält die komplette Sammlung der Inhalte aus den Staffeln 1, 2 und 3 und ist das perfekte Paket für neue Spieler und Fans gleichermaßen, um auf die Bremse zu treten und mit dem Parken zu beginnen.“

Die You Suck at Parking: Complete Edition wird am 19. September 2023 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One zu einem UVP von £24.99 GBP/$29.99 USD/€29.99 EUR erhältlich sein. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.