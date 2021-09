Youtubers Life 2: Fortsetzung für Oktober angekündigt

Schließt das Mikrofon an, kümmert euch um die Beleuchtung und schaltet die Kamera ein: Raiser Games und UPLAY Online freuen sich, ankündigen zu können, dass die ultimative Lebenssimulation Youtubers Life 2 am 19. Oktober 2021 für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheinen wird.

Nach dem millionenfach verkauften Original Youtubers Life öffnet das neue Spiel seinen Spielern die Welt und lässt sie zum ersten Mal aus dem Schlafzimmer heraustreten, um „NewTube City“ zu erkunden.

Aber diese neue Metropole ist nicht nur ein Spielplatz: Ihre Straßen dienen den Spielern auch als Verbindung zu den heißen neuen Trends, über die sie Inhalte erstellen müssen. Die Spieler werden in der Lage sein, die neuen Trends aufzuspüren, von denen andere Content-Ersteller nichts wissen, und mit frischen Videos das Beste aus ihnen zu machen. NewTube City ist der Schlüssel dazu, dass euer Youtuber die Welt erobern kann. Spieler haben sogar eine niedliche und anpassbare Drohne, die sie auf ihren Abenteuern begleitet und dabei Videos aufnimmt, die als Content dienen.

Darüber hinaus sind in Youtubers Life 2 auch echte YouTuber im Spiel, darunter PewDiePie, Crainer, LaurenzSide, Rubius, Paluten, InoxTag, Willyrex, GermanLetsPlay, Vegetta777 und xFaRgAnx.

„Es ist fast fünf Jahre her, dass das erste Youtubers Life herauskam, und das Spiel hat immer noch eine große, treue Spielerbasis. Das ist genau der Grund, warum wir das, was sie an dem Original geliebt haben, mit diesem Nachfolger noch größer und besser machen wollten“, sagt Sergio de Benito, Marketing Director bei Raiser Games. „Mit NewTube City wird das ursprüngliche Schlafzimmer aus dem ersten Spiel in eine voll funktionsfähige Welt mit Aktivitäten und Trends verwandelt, die die Ersteller von Inhalten nutzen können, um ihre Videos zu erstellen. Außerdem war es uns eine Ehre, echte YouTube-Talente einzubinden. Wir denken, dass Youtubers Life 2 der ultimative Content Creator Simulator ist.“