Yu-Gi-Oh! Master Duel: Trading Card Battles Trailer veröffentlicht

Seht euch den Gamescom 2021 Trading Card Battles Trailer zum kommenden Sammelkartenspiel Yu-Gi-Oh! Master Duel an.

Das Sammelkartenspiel Yu-Gi-Oh! Master Duel wird für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, iOS und Android erscheinen. Das Spiel ist mit über 10.000 Karten ausgestattet, die nach und nach freigeschaltet werden können. Der Inhalt der Sammlung umfasst beliebte und ikonische Karten wie Dark Magician, Blue-Eyes White Dragon oder Exodia, the Forbidden One.

Zur Gamescom 2021 wurde jetzt der Trading Card Battles Trailer veröffentlicht: