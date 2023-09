Terabytes im Starfield-Design

Seagate hat zum Start von Starfield drei neue Festplatten enthüllt.

Die neuen, offiziell von Bethesda lizenzierten Special Edition Festplatten sind mit einem exklusiven Artwork versehen, das an die Entdecker der Constellation und die Settled Systems erinnert.

Ein Video stellt euch das Design noch einmal genauer vor:

Die 2,5 Zoll Festplatte hat ein Gewicht von ‎266 g und eine Maße von 11,99 x 8 x 2,01 cm.

Dazu gibt es von Seagate einen 3 Jahre Rescue Service, falls die Daten nicht mehr abgerufen werden können und zwei Jahre Herstellergarantie ist auch dabei.

Ein kurzes USB-Kabel (USB-A) ist im Lieferumfang enthalten.

Zugegeben, für die Xbox Series X/S kauft man sich eine externe HDD-Festplatte lediglich für das Auslagern von Spielen – oder aber für das Auge, oder doch beides?

Egal, wie ihr euch entscheidet, es sollte klar sein, dass die HDD an der Xbox Series X/S nicht die Next-Gen-Features der Konsole unterstützt.

Wenn ihr Spiele von einer extern angeschlossenen HDD auf der Xbox Series X/S startet, spielt ihr somit sozusagen die Xbox One-Version des Spiels.

Erst, wenn ihr die Spiele von der externen Festplatte auf die interne NVME-SSD-Festplatte verschiebt, können Spiele wie Starfield und Forza Motorsport 2023 aus den Vollen der Konsole schöpfen.

Somit verschiebt ihr am besten alle Spiele, die ihr momentan nicht mehr spielt, auf die externe HDD und lasst nur eure aktuellen Favoriten auf dem internen Speicher der Konsole.

Der Lieferumfang umfasst die Festplatte, Benutzerhandbücher, ein USB-Kabel, einen Starfield-Aufkleber und einen Code für Xbox Game Pass Ultimate.

Das Design ist schlicht & einfach – und fügt sich daher nahtlos in das Design des Controllers und des Headsets ein:

Wie ihr seht, ist Seagate der Starfield-Linie treu geblieben und so ziert das Constellation-Artwork in der Mitte der Festplatte, während der Rest mit kleinen Details aufwartet.

Ebenso wurde das Xbox-Logo, der Xbox-Schriftzug und der Seagate-Schriftzug in die Hülle eingefräst.

Absolutes Highlight ist die RGB-Beleuchtung der Festplatte am unteren Rand:

Die Beleuchtung könnt ihr direkt an eurem PC über die Seagate-App verändern. Direkt an der Xbox-Konsole ist das leider nicht möglich, was auch schon ein Kritikpunkt bei unserem Test zur Seagate Star Wars The Mandalorian 2 TB HDD Festplatte war.

Die Festplatten werden über High-Speed-USB 3.2 Gen 1 mit der Konsole verbunden. Das Game Drive benötigt dabei kein separates Stromkabel und ist nach der Formatierung sofort einsatzbereit.

Bei der Übertragung vom internen Xbox Series X NVME-Speicher auf die externe HDD-Starfield-Festplatte wird eine Geschwindigkeit von circa 770 Mbit/s in unserem Test erreicht.

Die Übertragung schwankt dabei gelegentlich, aber bleibt meistens konstant.

Die Anthem Demo mit einer Größe von 23,61 GB haben wir vom internen Speicher der Xbox Series X in 4 Minuten und 18 Sekunden auf die externe HDD kopiert.

Beim Kopieren von der externen HDD auf die interne NVME der Xbox Series X wurden Geschwindigkeiten von 1,02 GB/s erreicht.

Somit lief der Kopiervorgang deutlich schneller und war nach 3 Minuten und 12 Sekunden erledigt. Dank der besseren Lesegeschwindigkeit der internen NVME ist die Übertragung somit über eine Minute schneller.

Noch schneller würde es natürlich mit einer externen SSD-Festplatte gehen, diese gibt es aber nicht im Starfield-Design.

Hier könnt ihr euch noch einmal einen Vergleich zwischen externen HDD- zu externen SSD-Festplatten anschauen:

Für Xbox empfiehlt sich die externe HDD zum Auslagern von Spielen. Wer unbedingt eine SSD nutzen möchte, benötigt in diesem Fall ein externes Gehäuse oder schaut sich nach einem anderen Modell um:

Weitere Festplatten im Test:

Wie ihr aus einer internen SSD ganz einfach eine externen SSD für die Xbox macht, erfahrt ihr hier:

Die Seagate HDD-Festplatten im Starfield-Design sind für die Xbox Series X|S und Xbox One entwickelt und lassen sich über die Xbox-Einstellungen in weniger als zwei Minuten installieren, damit Spieler ihre Reise zu den Sternen unmittelbar antreten können.

Selbstverständlich könnt ihr den Speicher auch am PC nutzen, falls ihr keine Konsole habt.

Einfach anschließen, den Hinweisen auf dem Bildschirm folgen und die Festplatte für Videospiele formatieren lassen.

Am Ende stehen euch dann ca. 4,81 TB zur Verfügung, worauf ihr Spiele speichern bzw. auslagern könnt. Eine LED-Leuchte auf der Rückseite zeigt euch zusätzlich den aktuellen Betriebszustand an, sobald die Konsole eingeschaltet ist.

Fazit

Die Seagate Game Drive for Xbox-Festplatte im Starfield-Design richtet sich hauptsächlich an Fans des umwerfenden Spiels von Bethesda, das bereits Millionen von Spielern weltweit begeistert.

Wer bereits einen Controller und ein Headset im Starfield-Look hat und viele Spiele auf einem externen Speicher parken möchte, der sollte sich die Edition unbedingt anschauen oder zumindest auf dem Zettel haben. Von uns gibt es für alle Starfield-Fans auf jeden Fall eine Kaufempfehlung!

Das Seagate Starfield Special Edition Game Drive for Xbox ist ab sofort vorbestellbar und ab Ende September mit Kapazitäten von 2 TB (124,99 Euro UVP) und 5 TB (194,99 Euro UVP) erhältlich, ebenso das Starfield Special Edition Game Hub for Xbox mit einer Kapazität von 8 TB (269,99 Euro UVP).

Falls ihr euch für die Speichermedien interessiert und euch der Anschaffungspreis nicht abschrecken sollte, könnt ihr die Starfield-Festplatten bei Amazon bestellen:

