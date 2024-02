Autor:, in / Skull and Bones

Karibik ade, Indischer Ozean ahoi!

Wenn man an ruhmreiche Freibeuter denkt, stellt man sich unweigerlich traumhafte Karibikinseln, idyllische Palmenstrände und freibeuterische Schergen vor, die bereits mehrfach in Abenteuer-Büchern, Hollywood-Filmen und Adventure-Videospielen verarbeitet wurden und als Goldenes Zeitalter der Piraterie in die Geschichte eingingen.

Doch als gegen Ende des 17. Jahrhunderts die berüchtigten Bukaniere aus der schönen Karibik verdrängt wurden, mussten sie sich ein neues und vor allem rentables Jagdgebiet suchen. Da sich das einst mächtige Mogulreich zu dieser Zeit in politisch schwierigen Zeiten befand, war es den „arbeitssuchenden“ Freibeutern ein leichtes, die hilflosen Kauffahrteischiffe auf den ungeschützten Seehandelsrouten im Indischen Ozean zu kapern.

Viele der berühmt-berüchtigten Seeräuber hatten ihren Stützpunkt auf Sainte-Marie, einer kleinen Insel vor der Küste Madagaskars. Von dort aus zogen sie aus, um die französischen, englischen und niederländischen Handelsflotten der Ostindienkompanie zu überfallen und deren prallgefüllte Ladung an sich zu nehmen.

Aufgrund der zunehmenden Anzahl an Kaperungen durch verbrecherische Freibeuter wurden ungeschützte Handelsschiffe daraufhin vermehrt als konzentrierter Konvoi zusammengefasst. Zudem patrouillierten bewaffnete Kriegsschiffe der britischen Krone zwischen den bekanntesten Piratenhäfen, um diesen dadurch Einhalt zu gebieten.

Als die holländische Flotte 1710 ans Kap der guten Hoffnung nach Südafrika umsiedelte, zogen ihnen infolgedessen die meisten Piraten nach. Diejenigen, die trotz der nun widrigeren Umstände geblieben waren, wurden nur fünf Jahre später von den Franzosen vollends vertrieben, was unter anderem das Ende der klassischen Piraterie im Indischen Ozean einläutete.