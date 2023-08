Autor:, in / Stray

Endlich auch auf der Xbox

BlueTwelve Studio ist ein französisches Entwicklerstudio mit Sitz in Montpellier. Gemeinsam mit Annapurna Interactive veröffentlichten sie letztes Jahr das Spiel Stray, in welchem der Spieler eine streunende Katze in einer Cyberpunk-ähnlichen Welt voller Roboter steuert.

Während das Spiel 2022 nur für PlayStation-Konsolen und PC erschien, ist es seit dem 10. August auch für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One erhältlich.

Stray erhielt überwiegend positive Kritiken und konnte sich als Indie-Perle weltweit einen Namen machen. Insbesondere der Charme, die ausgestaltete Welt und die emotionale Geschichte wurden hoch gelobt.

BlueTwelve Studios erstes Spiel begeisterte nicht nur Tierliebhaber, sondern die Videospielgemeinde insgesamt und ließ so ziemlich keinen kalt, der Wert auf Atmosphäre und eine herzerwärmende Handlung legt.

Die Kombination einer Katze in einer Welt voller Androiden klingt anfangs merkwürdig, funktioniert überraschenderweise aber hervorragend gut. Das Zusammenspiel der spielerischen Kniffe, der bezaubernden Städte und der Hintergrundgeschichten der einzelnen Charaktere ziehen einen in den Bann und lassen einen nicht mehr so schnell los.

Mit der Veröffentlichung auf der Xbox erhalten nun mehr Spieler die Gelegenheit, sich als Samtpfötchen auszutoben und das Mysterium der dystopischen Zukunft zu entwirren.

Wie sich das Spiel schlägt und ob es seinem Ruf gerecht wird, erfahrt ihr in unserem Testbericht.