8bitdo: Tastatur im schicken Nintendo Retro-Look

Tastaturen gibt es wie Sand am Meer, überladen mit Funktionen und zum Teil bunter als der Malkasten eines Künstlers. Wenn ihr auf einen klassischen Look steht, ist die 8BitDo Retro Tastatur womöglich genau euer Ding.

Die 8BitDo Retro Tastatur erhaltet ihr in zwei Designs, welche beide an Nintendos Ur-Konsolen angelehnt sind. Wählt zwischen einer NES- oder SNES-Optik aus, um euch ein wenig mehr Retro-Gefühl auf den Tisch zu zaubern.

Dank der Kailh Box White Switches V2 werdet ihr bei euren Eingaben keinerlei Verzögerungen spüren, dazu erhaltet ihr das charakteristische Klacken der Tastaturen von damals. Durch den satten Druckpunkt fühlt ihr sofort, wenn eure Eingabe erfolgt ist.

Keine Tastatur kommt allerdings ohne eine Software aus, dank des Zwischenspeichers habt ihr am PC die Möglichkeit, eure Tastatur- und Makro-Tasten nach euren Wünschen zu belegen. Schließt ihr die Tastatur dann per USB-Kabel an eure Xbox an, bleiben die Belegungen gespeichert. Dank der Software habt ihr umfangreiche Möglichkeiten, eure Tastaturfunktionen anzupassen. Eingabeverzögerungen, komplexe Makros oder Shortcuts sind schnell erstellt und bieten einen erhöhten Komfort.

Der Clou sind die beiden Zusatztasten, die ihr im typischen Button-Stil eines Gamepads mitgeliefert bekommt. Diese können mit eigenen Makros oder Eingabefunktionen belegt werden.

Um die Tastatur am PC zu betreiben, habt ihr neben einem USB-Kabel ebenfalls die Möglichkeit, euch per Blue Tooth oder 2,4 Ghz Funksignal zu verbinden.

Moderne Funktionen wie eine Lautstärkeregelung oder Media-Kontrolle ist selbstverständlich ebenfalls im passenden Look in die Tastatur integriert worden.

Derzeit läuft für das 8BitDo-Keyboard die Vorbesteller-Phase bis zum 20. September. Für einen Preis von umgerechnet 90,16 EUR habt ihr die Möglichkeit, euch eure Wunschtastatur vorzubestellen. Für den Versand nach Deutschland fallen dazu 17,30 Euro Versandkosten an.