The Crew Motorfest: Entwicklervideo gibt Einblicke zum Fuhrpark

Autor:, in / The Crew Motorfest

In der neuen Behind the Wheel-Folge bekommt ihr durch die Entwickler einen umfangreichen Einblick zum Fuhrpark von The Crew Motorfest.

The Crew Motorfest konnten wir bereits ein paar Stunden anspielen, und sind begeistert von dem Fuhrpark, den wir in der Preview durchsuchen durften. Einen weiteren Einblick zu der Gestaltung des Fuhrparks erhaltet ihr von den Entwicklern jetzt im neuen Behind The Wheel-Video, in dem nicht nur eine ganze Menge Autos präsentiert werden.

Neben den bereits über 600 geplanten Fahrzeugen, will Ubisoft über die nächsten Monate immer wieder für frischen Nachschub auf dem Markt zu sorgen. Bei einer so umfangreichen Auswahl sollte jeder sein Lieblingsgefährt finden.

Gerade die unterschiedlichen Untergründe der Insel werden euch vor eine Herausforderung stellen, in denen ihr beispielsweise unbedingt Alternativen zu eurem schicken Straßenflitzer haben möchtet.

Selbstverständlich ist das Thema Anpassung ein Aspekt, der die Entwickler und euch begeistert. Sicher soll das eigene Auto sich auch optisch von anderen abheben, um ganz im Sinne von The Crew Motorfest der Party mit der eigenen Individualität beizuwohnen. Die umfangreichen Möglichkeiten zur Anpassung werden euch ebenfalls vorgestellt, mit denen die Entwickler auch einen tiefen Einblick in die Entstehung der Werkstatt geben.

The Crew Motorfest erscheint am 14. September für die Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 und 5 sowie den PC (EPIC Games Store sowie Ubisoft Connect). Bestellt ihr das Spiel für 69,99 Euro für eure Xbox vor, erhaltet ihr das „Liberty Walk“-Paket mit dem Toyota GR Supra Liberty Walk Edition. Wer sich für 99,99 Euro die Gold-Edition bestellt, bekommt noch einmal drei Tage Vorabzugriff obendrauf, womit ihr dann ab dem 11. September auf Hawaii landen dürft.