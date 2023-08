Session: Skate Sim: Ninja Turtles skaten mit

Die kultigen Schildkröten erleben nicht nur durch ihr eigenes Spiel Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge oder ihren abgefahrenen Pizza-Controller neuen Aufwind, sondern auch durch eine Zusammenarbeit mit Nacon erhaltet ihr in Session: Skate Sim die Möglichkeit, als eine der Kult-Kröten zu skaten.

Wählt zwischen Donatello, Raphael, Leonardo oder Michelangelo und führt die Kickflips und Heels als einer der Teenage Mutant Ninja Turtles vor.

Doch natürlich skaten die Schildkröten nicht einfach im Tageslicht auf den bekannten Plätzen. Ihr erhaltet einen komplett neuen Park in der Kanalisation, in denen ihr euch mit Grinds und Kicks komplett austoben dürft.

Das Update Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayham steht euch ab sofort komplett kostenlos zur Verfügung. Sessions: Skate Sim erhaltet ihr bereits ab 49,99 Euro im Xbox Store, in dem euch ebenfalls eine Demo zum Anspielen erwartet.

Passend zum Kinostart von Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem steigen somit die Ninja-Schildkröten in Session: Skate Sim aufs Skateboard.

In einem eigens für diesen Anlass kreierten Spot müssen Fans echtes Können beweisen und in der Gestalt von Leonardo, Michelangelo, Raphael und Donatello die New Yorker Kanalisation erobern. Als Hommage an das kultige Franchise der 1980er-Jahre wurden dem Spiel eine ganze Reihe von thematisch passenden Objekten und Inhalten hinzugefügt, darunter ein neuer Filter für den Replay-Editor, der vom künstlerischen Leitungsteam des neuen Films inspiriert wurde.

Session: Skate Sim lädt Skateboard-Fans dazu ein, in das Skater-Leben der 1990er-Jahre einzutauchen, als jedes Stück Asphalt und jede Treppe die Location für einen Stunt war.

Die realistische Physik des Spiels erweckt, zusammen mit der „True Stance Stick“-Steuerung, bei der jeder Fuß unabhängig voneinander mit den beiden Sticks gesteuert wird, das Gefühl des Skateboardens zum Leben. Mit einer Lernkurve, die genauso anspruchsvoll ist wie im echten Leben, gilt es das Board zu kontrollieren und einfache bis hin zu den kompliziertesten im Spiel verfügbaren Stunts zu meistern. Mit dem integrierten Bearbeitungstool kann jeder außerdem seine größten Erfolge in Videoclips verewigen.

Weitere Eindrücke gibt es in der Screenshot Galerie für euch.