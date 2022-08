Session: Skate Sim: Boni für Vorbesteller enthüllt

NACON und crea-ture Studios kündigen an, dass Session: Skate Sim ab sofort für PlayStation digital vorbestellt werden kann. Das Spiel erscheint offiziell am 22. September 2022 auf Steam und im Epic Games Store sowie für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4.

Bis dahin ist Session: Skate Sim noch im Early Access auf Steam und im Xbox Game Preview verfügbar und kostet 24,99 Euro.

Session: Skate Sim zelebriert das goldene Zeitalter des Skateboardens in den 90er Jahren und wurde von Skateboardern für Skateboarder entwickelt. Bei Tag und Nacht können Fans in die Rolle eines der 16 spielbaren Skateboarder schlüpfen und ikonische Skateboard-Locations erkunden. Um zu beweisen, dass ein Trick erfolgreich ausgeführt wurde, muss dieser auf Video aufgenommen werden. Deshalb enthält das Spiel einen vollwertigen Video-Editor, mit dem die größten Erfolge stets verewigt werden können.

In Session: Skate Sim ist das Skateboard fahren genauso anspruchsvoll wie im echten Leben. Dank des ausgeklügelten Gameplays ist eine authentische Erfahrung mit dem Controller möglich. Mit der Dual-Stick-Steuerung, die zum ersten Mal in einem Skateboard-Spiel eingesetzt wird, stellt jeder Stick einen Fuß dar. Es muss genau darüber nachgedacht werden, wie jede Bewegung ausgeführt und das Gewicht wie auf einem echten Skateboard verlagert werden kann.

Die Physik wurde so entwickelt, dass sie realistisch, flüssig und realitätsnah ist. Wie im richtigen Leben sind ein paar Stunden Übung notwendig, um die Techniken zu erlernen und sich sicher genug zu fühlen, um den ersten richtigen Kickflip zu machen.

Das Spiel verfügt außerdem über ein System, mit dem jeder Skateboarder und jedes Deck komplett individuell gestalten werden kann. Die Fans können Herausforderungen im Spiel absolvieren, um Geld zu verdienen, das wiederum in Skateboard-Shops ausgegeben werden kann.

Zweihundert Artikel stehen zur Verfügung, darunter Kapuzenpullis, Schuhe, Helme, T-Shirts und Hosen von den größten Marken wie Fallen, Zero, GrindKing, Thankyou, HIJINX Net, Antilanta, Roger Skate CO, No-Comply, iDabble und vielen anderen. Es können auch Skateboard-Decks mit 250 verfügbaren Artikeln wie Rollen, Grip-Tape und vielem mehr individuell gestaltet werden. Diese Anpassungsmöglichkeiten sorgen für ein gutaussehendes Deck und haben auch einen echten Einfluss auf das eigene Fahrverhalten.

