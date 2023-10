Session: Skate Sim: Abandoned Mall DLC ab sofort verfügbar

NACON und crea-ture Studios kündigen heute neuen Zusatzcontent für Session: Skate Sim an. Der DLC ist ab sofort für PlayStation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC verfügbar und verspricht frische Herausforderungen in neuen Umgebungen.

Skateboard-Fans haben jetzt die Möglichkeit, eine neue Karte namens Abandoned Mall zu erkunden. Das verlassene Einkaufszentrum wird langsam aber sicher von der Natur zurückerobert und besticht durch ein ganz besonderes Design, reich an Graffiti und fluoreszierender Farbe. Dank der Bänke, Rolltreppen, Rampen, Treppengeländer und Betonblöcke, die sich auf diesem mehrstöckigen Gelände befinden, ist die Mall der perfekte Ort, um die eigenen Tricks zu perfektionieren.

Der DLC enthält außerdem 38 neue Gegenstände, die es Skatern ermöglichen, die Gänge des Einkaufszentrums nach ihrem eigenen Stil anzupassen und in einen echten modernen Skatepark zu verwandeln.

Session: Skate Sim lädt Skateboard-Fans dazu ein, in das Skater-Leben der 1990er-Jahre einzutauchen, als jedes Stück Asphalt und jede Treppe die Location für einen Stunt war. Die realistische Physik des Spiels erweckt, zusammen mit der „True Stance Stick“-Steuerung, bei der jeder Fuß unabhängig voneinander mit den beiden Sticks gesteuert wird, das Gefühl des Skateboardens zum Leben.

Mit einer Lernkurve, die genauso anspruchsvoll ist wie im echten Leben, gilt es das Board zu kontrollieren und einfache bis hin zu den kompliziertesten im Spiel verfügbaren Stunts zu meistern. Mit dem integrierten Bearbeitungstool kann jeder zudem seine größten Erfolge in Videoclips verewigen.

Session: Skate Sim ist bereits für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC im Handel erhältlich. Das neue DLC ist ab jetzt für alle Plattformen erhältlich.