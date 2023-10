Grand Theft Auto V: Halloween beginnt in GTA Online

In dieser Woche sind die Halloween-Feierlichkeiten in GTA Online in vollem Gange und hunderte von Kürbislaternen sind in ganz Los Santos verstreut, um euch auf Trab zu halten. Außerdem kehren die seltenen Halloween-Fahrzeuge Western Zombie Bobber, Dundreary Landstalker XL, Albany Fränken Stange, der Leichenwagen Chariot Romero und Declasse Tornado Rat Rod zurück.

Darüber hinaus könnt ihr dreifache Belohnungen bei Konkurrenzkämpfen sowie Events & Herausforderungen im freien Modus verdienen. Außerdem schütten Halloween-Modi weiterhin die ganze Woche lang Boni aus.

Die Highlights der Woche:

Dreifache Belohnungen bei Konkurrenzkämpfen, Events und Herausforderungen im freien Modus und Condemned

2x GTA$ & RP in Halloween-Modi inklusive Außerirdischen-Überlebenskämpfen, Judgement Day und Lost Vs. Damned und mehr

Dreifache Gehälter für Leibwächter und Mitarbeiter

Die weiße Vintage-Totenkopfmaske und der Halloween-Fallschirmrucksack fürs Spielen in dieser Woche

Wieder erhältliche Halloween-Fahrzeuge in Simeons Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport: Western Zombie Bobber, Dundreary Landstalker XL, Albany Fränken Strange, der Leichenwagen Chariot Romero und Declasse Tornado Rat Rod

Western Zombie Bobber, Dundreary Landstalker XL, Albany Fränken Strange, der Leichenwagen Chariot Romero und Declasse Tornado Rat Rod Kostenlose senfgelbe Vintage-Teufelsmaske für Mitarbeiter und Leibwächter

für Mitarbeiter und Leibwächter Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Die LCC Sanctus und der Överflöd Autarch

Die LCC Sanctus und der Överflöd Autarch Nur auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S: Haos Premium-Testfahrzeug: Penaud La Coureuse Das HSW-Zeitrennen der Woche führt euch vom Textilbezirk nach Stab City

Der Hauptpreis am Glücksrad: Karin Everon

Karin Everon Camhedz ist wieder in Spielhallen verfügbar

Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: Bravado Rat-Loader, Western Zombie Chopper und Albany Lurcher

Bravado Rat-Loader, Western Zombie Chopper und Albany Lurcher Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Kommt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen unter die Top 3 in der LS-Car-Meet-Rennserie und gewinnt den Enus Windsor

Kommt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen unter die Top 3 in der LS-Car-Meet-Rennserie und gewinnt den Rabatte beim Waffentransporter: 20 % auf das Dienstgewehr, 40 % auf den Up-n-Atomisierer, den Witwenmacher und den Heillosen Höllenboten sowie das Dienstgewehr – nur mit GTA+

20 % auf das Dienstgewehr, 40 % auf den Up-n-Atomisierer, den Witwenmacher und den Heillosen Höllenboten sowie das Dienstgewehr – nur mit GTA+ Fahrzeugrabatte: 20 % Rabatt auf die Penaud La Coureuse, 40 % Rabatt auf die LCC Sanctus, den Överflöd Autarch und den Albany Lurcher, 50 % Rabatt auf den Western Zombie Bobber, den Albany Roosevelt Valor, den Albany Fränken Stange, den Leichenwagen Chariot Romero und den Declasse Tornado Rat Rod

20 % Rabatt auf die Penaud La Coureuse, 40 % Rabatt auf die LCC Sanctus, den Överflöd Autarch und den Albany Lurcher, 50 % Rabatt auf den Western Zombie Bobber, den Albany Roosevelt Valor, den Albany Fränken Stange, den Leichenwagen Chariot Romero und den Declasse Tornado Rat Rod Für Mitglieder bei GTA+: Kostenloser Albany Brigham sowie das Love-Fist-Design, einfarbiger Streifenanzug, Skelett-Bodysuit, PRB-T-Shirt, PRB-Shorts, PRB-Hoodie, doppelte Belohnungen bei Halloween-Deathmatches, 40 % Rabatt auf alle Alien-Waffen beim Waffentransporter und mehr

Alle Informationen findet ihr außerdem auf dem Rockstar Newswire.