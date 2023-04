Autor:, in / Activision Blizzard

„Diese Entscheidung ist wahrscheinlich der schwärzeste Tag in unseren vier Jahrzehnten in Großbritannien“, sagte Brad Smith, stellvertretender Vorsitzender und Präsident von Microsoft.

Kommen wir nun zum nächsten Thema, des nicht enden wollenden Kapitels zwischen Microsoft, Activision Blizzard und den Behörden – speziell die CMA im Vereinigten Königreich.

So hat sich Brad Smith, stellvertretender Vorsitzender und Präsident von Microsoft, in einem Interview mit BBC sichtlich enttäuscht über die Entscheidung gezeigt und mitgeteilt, dass die Blockierung der CMA der schwärzeste Tag in vier Jahrzehnten UK für Microsoft sei.

„Wir sind natürlich sehr enttäuscht über die Entscheidung der CMA, aber darüber hinaus denke ich, dass sie leider schlecht für Großbritannien ist“, sagte Smith und merkte an, dass er in dieser Angelegenheit offensichtlich voreingenommen sei, da er Microsoft vertrete und den Abschluss der Übernahme wünsche. „Die Geschäftswelt, die Investorengemeinschaft und der Technologiesektor auf der ganzen Welt haben diesen Fall verfolgt, und die starke Botschaft, die die CMA gesendet hat, hat nicht nur alle überrascht, die mit der Genehmigung dieser Übernahme gerechnet haben, sondern sie hat auch eine Botschaft gesendet, die meiner Meinung nach Innovationen und Investitionen im Vereinigten Königreich abschrecken wird. Und ich denke, in diesem Sinne ist die Auswirkung dieser Entscheidung viel weitreichender als auf Microsoft oder diese Übernahme allein.“

Ob sich die CMA bei der Entscheidung verschätzt hat und die wirtschaftlichen Auswirkungen unterschätzt hat, könnte noch eine wichtige Rolle spielen, die dazu führen könnte, dass die britische Regierung der CMA aufhebt, wie wir bereits berichtet haben.