Erst gestern kam die Meldung, dass die CMA die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft blockieren wird, da man im Cloud-Gaming-Bereich Bedenken habe, dass der Redmonder Konzern eine Monopolstellung einnehmen könnte, was sich auf die Verbraucher in UK negativ auswirken könnte, wenn man möglicherweise und zum Beispiel die Preise erhöhen würde.

Hier spricht man aber auch über einen Markt, der derzeit nicht einmal 2 % im Vereinigten Königreich ausmacht – und über ein mögliches Szenario in 10 Jahren, wobei niemand heute wissen kann, ob Cloud-Gaming überhaupt so erfolgreich sein wird, wie sich die CMA das für ihre Blockierung in der Zukunft vorstellt.

Die Blockierung trübte erst einmal die Stimmung bei allen Verantwortlichen, die für die Übernahme gekämpft haben. Microsoft gab sofort bekannt, dass man Berufung einlegen wird. Activision Blizzard äußerte sich direkt und meinte, dass hier das letzte Wort noch nicht gesprochen sei.

Außerdem wäre Großbritannien, trotz aller Rhetorik, für Geschäfte geschlossen und Unternehmen wie Activision Blizzard müssten jetzt ihre Investitionen in den Standort überdenken.

Die Bedeutung für die Wirtschaft im Vereinigten Königreich scheint die CMA nicht bedacht zu haben und sogar die nationale Sicherheit könnte Microsoft mit ins Spiel bringen. Sollte die Regierung die Wirtschaft und die Sicherheit des Landes durch die Entscheidung der CMA bedroht sehen, dann kann sie die Blockierung aufheben.

Somit gibt es jetzt einen ersten Hinweis darauf, dass die britische Regierung dazu aufgefordert werden könnte, die Entscheidung der CMA aufzuheben. Die gesetzliche Befugnis hat die Regierung dazu und kann dies aus den genannten Gründen auch machen, „und hier sollte sie es auch ausüben“, wie Florian Müller von Fosspatents weiter berichtet:

„Ich habe gerade einen Hinweis darauf gefunden, dass die britische Regierung nun aufgefordert wird, die haarsträubende #Microsoft#ActivisionBlizzard Entscheidung der @CMAgovUK aufzuheben. Sie hat die gesetzliche Befugnis, dies zu tun, und hier sollte sie sie ausüben.“ „In seinem BBC-Videointerview sagte der Präsident von Microsoft: ‚Und wir spielen eine wichtige Rolle, nicht nur bei der Unterstützung von Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen, sondern sogar bei der Verteidigung der Nation vor Cybersecurity-Bedrohungen.‘ „Die Bedeutung für die Wirtschaft und die nationale Sicherheit sind gesetzliche Rechtfertigungsgründe für die Aufhebung einer CMA-Entscheidung durch die Regierung.“ „Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine Regierung eine fusionskontrollrechtliche Entscheidung außer Kraft setzt. In Deutschland ist dies in einigen Fällen geschehen (zwar nach einem anderen Gesetz, aber immerhin).“ „Die britische Regierung könnte die CMA überstimmen, und es sieht so aus, als würde Microsoft genau das vorschlagen (abgesehen von der Berufung natürlich).“

Ist die britische Wirtschaft in Gefahr, dann kann die Regierung einschreiten und die CMA-Entscheidung aufheben. Momentan scheint dies sogar eine mögliche Option zu sein, da immer mehr Analysten Bedenken äußern, wegen der Blockierung durch die CMA. Sie sehen die Botschaft, die dahinter steckt, für Unternehmen im Vereinigten Königreich und ihre wirtschaftliche Zukunft äußerst kritisch. Am Ende geht es bei dieser Blockierung der CMA um mehr als nur um Spiele und Cloud-Gaming.

Es bleibt also weiter spannend, wie es in naher Zukunft weitergehen und wie sich die EU in diesem Fall am 22. Mai 2023 entscheiden wird. Weitere News zum Thema gibt es hier.