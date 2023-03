Activision Blizzard: Call of Duty 10-Jahres-Verträge mit weiteren Unternehmen möglich

Autor:, in / Activision Blizzard

Microsoft bereitet in den kommenden Wochen ähnliche 10-Jahres-Verträge für Call of Duty mit anderen Unternehmen vor.

Microsoft hat erst gestern einen weiteren 10-Jahres-Vertrag mit Boosteroid bekannt gegeben.

Gegenüber dem Wall Street Journal wurde jetzt enthüllt, dass Microsoft mit weiteren Partnern und Unternehmen ähnliche 10-Jahres-Verträge für Call of Duty abschließen will. Vorbereitungen scheinen schon zu laufen und sollte der Activision Blizzard Deal durchgehen, dürften zahlreiche Unternehmen von der Umsetzung von Call of Duty für ihre Plattform deutlich profitieren.

Call of Duty scheint unter der Microsoft-Flagge wirklich zum neuen Minecraft zu werden, das ebenfalls auf allen möglichen Plattformen nicht mehr wegzudenken ist.