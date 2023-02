Activision Blizzard: Call of Duty Deal mit Sony läuft 2024 aus

Seit Jahren hat Sony die Rechte an der Werbekampagne von Call of Duty sowie exklusive Boni für den Shooter, die es Zeit exklusiv nur auf der PlayStation gibt.

Doch dieser mit Activision verhandelte Vertrag läuft im nächsten Jahr aus. Das verriet Microsoft Präsident Brad Smith in einem Interview mit CNBC, das im Rahmen der Anhörung vor der EU-Kommission in Brüssel.

Bis wurde angenommen, dass der Deal noch bis 2025 andauert.

Sony weigert sich weiterhin eine Vereinbarung zu unterzeichnen, mit der Call of Duty auf PlayStation für die nächsten zehn Jahre gesichert wäre. Dazu ist Smith der Ansicht, dass dieser neue Deal vorteilhafter wäre als der bisherige, der eben im nächsten Jahr endet.

Smith sagte zu CNBC: „Was wir Sony anbieten, ist dasselbe, was wir auch Nintendo und Nvidia angeboten haben, insbesondere für Call of Duty – eine 10-Jahres-Vereinbarung, die rechtlich bindend ist, so dass, wenn wir eine neue Version von Call of Duty auf der Xbox herausbringen, diese auch auf der Sony PlayStation am selben Tag, zu denselben Bedingungen und mit denselben Funktionen verfügbar sein wird. Das stellt wirklich Parität sicher. Ich denke, dass jeder, der sich das angeschaut hat, sagen würde, dass es ein besserer Deal für Sony ist als der, den sie im Moment mit Activision Blizzard haben, der nächstes Jahr ausläuft.“