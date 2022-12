Activision Blizzard: Deal wird 2023 abgeschlossen, glaubt Microsoft Präsident

Zu den aktuellen Geschehnissen in Bezug auf die geplante Übernahme von Activision Blizzard, sprach Microsoft Präsident Brad Smith mit Bloomberg.

Smith sagte dort erneut, dass man im Vergleich zu Sony nur sehr wenige exklusive Spiele für die Xbox hätte. Um ein stärkerer Mitbewerber zu werden, benötige man mehr First-Party-Spiele.

Der Präsident des Windows-Konzerns griff auch die Besorgnis der möglichen Exklusivität eines einzigen Titels auf, der seit Wochen immer wieder für Gesprächsstoff sorgt: Call of Duty. Erneut wies er darauf hin, dass man bereit sei eine Verpflichtung einzugehen, die Shooter-Reihe bis zu zehn Jahre auf die PlayStation oder auch Nintendo-Plattform zu bringen.

Enttäuscht ist Smith hingegen von der Blockierung des Deals durch die Federal Trade Commission (FTC). Für unangebracht hielt er die Art und Weise, wie sich die FTC verhalten habe. Insbesondere darüber, dass es kein Treffen gab, bei dem man sich hätte zusammensetzen können, um über eine Lösung zu sprechen.

In Washington wird die Angelegenheit nun ihren weiteren Gang gehen. So wie auch in anderen Ländern, wo eine Entscheidung noch nicht getroffen wurde.

Smith denkt aber weiterhin, dass der Deal im Jahr 2023 abgeschlossen werden kann. So wie man es Anfang Januar bei der Bekanntgabe der Übernahme schon vorausgesagt habe.

Microsoft President Brad Smith sits down with Bloomberg Technology to make the case for the MS/ABK deal.

1. He acknowledges Xbox needs more 1st Party games to compete.

2. He believes they have solutions to regulator’s concerns

3. He still believes the deal will close in 2023 pic.twitter.com/a17N6WFi6e

— Everborn Saga (@EverbornSaga) December 16, 2022