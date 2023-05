In dieser Woche musste sich Lina Khan, Vorsitzende der US-Regulierungsbehörde Federal Trade Commission (FZC), gegen ernste Vorwürfe verteidigen. Ihr wurde vorgeworfen, die Grenzen ihrer Befugnisse durch eine unzulässige Zusammenarbeit mit ihren Kollegen der EU-Kommission überschritten zu haben.

Jay Clayton von der Securities and Exchange Commission und Gary Cohn, ehemaliger Direktor des National Economic Council, waren der Meinung, dass die FTC ihre Kämpfe an ausländische Institutionen „auslagern“ würde. Als Beispiel nannte man die Blockierung der Übernahme von Activision Blizzard durch die CMA in Großbritannien.

Im April schrieben Clayton und Cohn in der New York Times: „Einige Regulierungsbehörden scheinen in ihrem Eifer, eine sozialpolitische Agenda zu verwirklichen, die von ein paar extremen Progressiven in der Demokratischen Partei festgelegt wurde, eine neue Strategie zu verfolgen, die verfassungsrechtliche Hindernisse umgeht: die Auslagerung der amerikanischen Regulierungspolitik nach Europa.“ Gegenüber CNBC wehrte sich Kahn am Mittwoch wie folgt: „Diese Behauptungen sind schlichtweg unwahr. Es gibt seit langem eine Geschichte der Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs zwischen den US-Behörden und den internationalen Behörden, und zwar über mehrere Jahrzehnte hinweg, sowohl unter den Regierungen der Demokraten als auch der Republikaner.“

Die Anfechtung der Übernahme sei von der FTC und der CMA unabhängig erfolgt, sagte Khan weiter.

Kahn sagte außerdem: „Die Geschichte und die Erfahrung haben uns gezeigt, dass die Vereinigten Staaten im internationalen Wettbewerb am besten aufgestellt sind, wenn wir sicherstellen, dass wir die Heimat für Innovationen sind, und was am besten bahnbrechende Innovationen durch Spitzentechnologien hervorbringt, ist Wettbewerb.“ „Ich denke, wir haben immer wieder erlebt, dass Monopole und etablierte Unternehmen argumentieren, dass sie ihr Monopol bewahren müssen, um sicherzustellen, dass die USA an der Spitze bleiben. Aber historisch gesehen haben die USA stattdessen die Wettbewerbsgesetze und das Kartellrecht durchgesetzt, und das hat dazu geführt, dass wir die Heimat der Spitzentechnologien sind.“