Activision Blizzard: Jim Ryan: Wahlmöglichkeiten der Spieler in Gefahr, wenn der Deal zustande kommt

Laut Jim Ryan, CEO von Sony PlayStation, seien die Wahlmöglichkeiten der Call of Duty-Spieler in Gefahr, wenn der Deal zustande kommt.

Während Microsoft davon aus geht, dass Serbien der Vereinbarung zur Übernahme von Activision Blizzard in Kürze zustimmen wird, wappnet sich Sony, um den Deal zu verhindern. So wurde bekannt, dass Jim Ryan sich weiter zur Übernahme geäußert hat.

Jim Ryan sagte, dass Microsoft „ein Tech-Gigant mit einer langen Geschichte der Herrschaft über Firmen“ sei und dass „es sehr wahrscheinlich ist, dass die Wahlmöglichkeiten, die Gamer heute haben, verschwinden werden, wenn dieser Deal zustande kommt“.

Im gleichen Atemzug preist Sony in einem neuen Call of Duty-PlayStation-Advantage-Trailer an, welche Wahlmöglichkeiten Xbox-Spieler bei Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone 2.0 derzeit nicht haben.