Need for Speed Unbound: Einblicke in Treffpunkte und Nebenwetten

Need for Speed Unbound gibt Einblicke in Treffpunkte und Nebenwetten.

EA und Criterion veröffentlichten ein neues, erweitertes Need for Speed Unbound-Gameplay-Video, das den bisher detailliertesten Blick auf die Action bietet, auf die sich Spieler:innen freuen können. Außerdem gibt es einen ersten Eindruck zu den Speed-Rennen-Events sowie den Treffpunkten und Nebenwetten.

Das Video ist hier zu sehen:

In Need for Speed Unbound sind Treffpunkte eine Untergrund-Szene, in der sich Spieler:innen mit anderen Streetracern treffen können, um ihren Stil und ihren getunten Wagen zur Schau zu stellen und ihr hart verdientes Geld aufs Spiel zu setzen. Bei jedem Treffen können Spieler:innen Rennen organisieren, durch Siege Geld verdienen und neue Gegenden von Lakeshore City erkunden. Zuschauer:innen können auch am Rennen teilnehmen, indem sie Nebenwetten abschließen und auf ihren Lieblingsracer setzen.

Die Need for Speed Unbound Palace Edition kann ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über die EA App, Origin, Steam und den Epic Game Store vorbestellt werden. Die Palace Edition bietet Spieler:innen ab dem 29. November drei Tage Vorabzugang zu Need for Speed Unbound.

Die Need for Speed Unbound Standard Edition erscheint am 02. Dezember 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über die EA App, Origin, Steam und den Epic Game Store. Zusätzlich erhalten EA Play Pro-Mitglieder auf PC ab dem 29. November unbegrenzten Zugriff auf die Need for Speed Unbound Palace Edition.