Activision Blizzard: Mehrere unangekündigte Projekte in Entwicklung

Autor:, in / Activision Blizzard

Laut dem leitenden Entwickler von World of Warcraft arbeitet Activision Blizzard an mehreren noch geheimen Projekten.

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht von IGN hat der Kopf des World of Warcraft Teams, Ion Hazzikostas, bestätigt, dass Activision Blizzard an mehreren Projekten neben Diablo 4 und Overwatch 2 arbeitet.

Ion Hazzikostas sagte hierzu: „Wir haben andere Projekte in Arbeit und ich denke, dass Leute auf der ganzen Welt schon sehr bald sehen werden, woran wir sind und ich kann es kaum erwarten das mit ihnen zu teilen.“

Welche Vorhaben damit gemeint sind, lässt Raum für Spekulation. Bis Activision Blizzard neue Informationen hierzu veröffentlichen wird es hoffentlich nicht mehr lange dauern.