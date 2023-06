Activision Blizzard: Neuseeland hat Bedenken wegen Cloud-Gaming

Autor:, in / Activision Blizzard

Heute gab die Commerce Commission von Neuseeland bekannt, dass man seine finale Entscheidung zur geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft um mehrere Wochen verschoben habe.

Die zuständige Handelskommission gab in einem Bericht an, dass man Bedenken zum Cloud-Gaming habe und ob er Wettbewerb in diesem Bereich bei einer Fusion eingeschränkt werden würde.

Es wurden dieselben Bedenken genannt, wie auch schon von anderen Behörden zuvor. Nämlich dass Microsoft der Konkurrenz, namentlich Sony und Nvidia, den Zugang zu Spielen von Activision und im besonderen Call of Duty, verwehren könnte.

Dazu heißt es „Zum jetzigen Zeitpunkt liegt der Schwerpunkt unserer Untersuchung auf der Frage, ob die geplante Übernahme den Wettbewerb aufgrund vertikaler Effekte beim Vertrieb von Videospielen für Cloud-Gaming-Dienste wahrscheinlich erheblich einschränken wird.“ „Wir befürchten, dass diese Auswirkungen dadurch entstehen könnten, dass das fusionierte Unternehmen seine Konkurrenten im Bereich Cloud-Gaming, wie Sony oder NVIDIA, teilweise oder vollständig vom Zugang zu bestimmten Activision-Inhalten und insbesondere zum Spiel Call of Duty (CoD) ausschließt, was dem Wettbewerb im Bereich Cloud-Gaming schadet.“

Als neuen und finalen Termin für die Entscheidung nannte die Commerce Commission von Neuseeland den 17. Juli 2023.

Weitere Details zu den Bedenken von Neuseeland gibt es in der Mitteilung.