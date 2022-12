After Us: Interview mit den Spielentwicklern

Autor:, in / After Us

In einem ersten Interview haben wir den Entwicklern von After Us einige Fragen gestellt und ausführliche Antworten erhalten.

After Us wurde bei den Game Awards 2022 vorgestellt. Wir hatten die Möglichkeit, die Entwickler jetzt schon zu einem Interview zu bitten und haben für euch einige exklusive Antworten erhalten.

Hallo, mein Name ist Tobias. Bitte stellt euch und eure Arbeit bei Piccolo Studiost den Lesern von XboxDynasty.de etwas vor.

Hi, wir sind Alexis Corominas und Jordi Ministral, die Game Directors von After Us.

Bitte beschreibt kurz das Spiel und erklärt, was Xbox-Spieler erwarten dürfen.

Alexis: Das Konzept von After Us ist eine Reise über Erbe und Hoffnung. Eine Geschichte über eine kleine Nixe, die versucht, einer riesigen, epischen und trostlosen Welt wieder Leben einzuhauchen, nachdem die Menschen alles zerstört haben.

Durch das Spiel erforschen wir die verschiedenen Seiten der Menschen, als Agenten der Zerstörung, aber auch als Agenten der Hoffnung und der Liebe.

Jordi: After Us ist ein Action-Adventure mit Erkundung, Platforming, leichten Rätseln und Kämpfen. Die Geschichte und das Konzept, das dahintersteckt, spielen eine große Rolle, aber es ist ein Spiel, das die Genres vermischt und auch denjenigen Spaß macht, die weniger an der Geschichte interessiert sind.

In After Us können die Spieler eine surreale, zerstörte Welt erkunden. Könnt ihr uns ein wenig mehr über die Welten-Elemente im Spiel erzählen?

Alexis: Die Welt ist eine surrealistische Darstellung der Erde, mit maßstabsfremden Elementen, seltsamer Schwerkraft und einem gefährlichen Ölfilm, der alles bedeckt. Wir betrachten die Welt als die Handlung des Spiels und erwarten, dass die Spieler jedes Mal, wenn sie ein neues Gebiet betreten, begeistert sind.

Außerdem ist die Welt voll von Statuen, die Menschen darstellen, die sie aus verschiedenen Blickwinkeln erforschen. Obwohl es viele aktuelle Themen gibt, gibt das Spiel nicht vor, zu belehren oder zu verurteilen, es erzählt eine erbauliche Geschichte und lässt den Spieler selbst entscheiden, was er erlebt.

Jordi: Es ist ein Spiel für große, dramatische Schauplätze, die sich über mehr als 10 verschiedene Biome erstrecken. Jeder von ihnen konzentriert sich auf ein bestimmtes Konzept und bietet einzigartige Gefahren und spielmechanische Wendungen.

Wir lieben es, durch die Umgebung und die Interaktion zu erzählen, also war es wichtig, eine einprägsame Welt zu schaffen. Für uns ist die Nutzung von Art Direction, Spieldesign und audiovisueller Erfahrung zur Schaffung intensiver interaktiver Erfahrungen das, was Videospiele und ihr Potenzial, Menschen zu bewegen, ausmacht.

Die Welt ist voll von diesen ölverschmierten Verschlingern, die auf der Suche nach dem letzten bisschen Leben durch das Ödland streifen. Gibt es noch andere Feinde im Spiel?

Alexis: Verschlinger sind die einzigen Feinde im Spiel. Es gibt einige verschiedene Arten von ihnen, denen man im Laufe des Spiels begegnet, aber After Us ist nicht auf den Kampf ausgerichtet.

Jordi: Abgesehen davon wird man vielen verschiedenen Gefahren begegnen, die für jeden Bereich des Spiels spezifisch sind, und wir haben mehr als 10 Biome, sodass man ständig mit verschiedenen neuen Bedrohungen konfrontiert wird.

Es scheint, als ginge es in dem Spiel viel um Kontraste, Tod und Leben, Liebe und Hoffnung. Ein bisschen wie Arise: A Simple Story, aber viel düsterer. Stimmt das?

Alexis: Ja, der Ausgangspunkt ist eine düstere, tote Welt, das Vermächtnis, das wir für die kommenden Generationen vorhersehen. Aber „After Us“ ist eine Reise zur Hoffnung, d. h. ihr werdet der Welt durch eure Handlungen wieder Leben einhauchen.

Jordi: Wir wollten absichtlich diesen Kontrast zwischen riesigen, epischen Räumen mit all der Symbolik und einer verletzlichen, unschuldigen Figur, die sich rasant und reibungslos durch die Welt bewegen kann und das Gefühl hat, das letzte Leuchtfeuer des Lebens zu sein.

War es schwierig für euch, das Spiel auf die Xbox Series X oder Xbox Series S zu bringen? Und welche technischen Details sind für die Xbox Serie X/S vorgesehen? Auflösung, Framerate? Performance-Modus?

Jordi: Heutzutage ist es einfacher denn je, für die Xbox zu entwickeln. Wir entwickeln die Xbox-Version zur gleichen Zeit wie die anderen Plattformen, und es ist sehr einfach, Builds zu debuggen, zu optimieren und bereitzustellen.

Für uns Entwickler ist es großartig, leistungsstarke Hardware zu haben, die einfach zu verwalten ist. Das Schwierigste ist natürlich, die bestmögliche Leistung und Qualität auf der Series S zu erreichen, da der Speicher begrenzt ist, aber wir schließen die Entwicklung ab und sind mit dem Ergebnis zufrieden.

Sie können einen Modus mit 4K-Auflösung bei 30 fps und einen Modus mit HD-Auflösung bei 60 fps erwarten.

Was denkt ihr über den Xbox Game Pass? Ist euer Spiel ein möglicher Kandidat für den Dienst?

Alexis: Game Pass ist zweifelsohne ein großartiger Service und die große Anzahl an Fans bestätigt das. Er ermöglicht den Spielern den Zugang zu einer Vielzahl von Titeln, die sonst übersehen würden.

Allerdings können wir uns zu diesem Zeitpunkt nicht dazu äußern, ob After Us in Game Pass aufgenommen wird.

Wie sieht die Zukunft eures Spiels auf der Xbox aus?

Alexis: Wir erwarten, dass viele Spieler After Us entdecken und eine einzigartige Erfahrung genießen, die sie bewegt und inspiriert. Das ist unser Hauptziel als Schöpfer.

Welche Tipps würdet ihr Xbox-Spielern mit auf den Weg geben?

Jordi: After Us ist kein konventionelles Spiel. Wir bieten emotionale Belohnungen, keine mechanischen. Wir raten den Spielern also, in die Welt einzutauchen und sich die Details anzuschauen, sich von der Erfahrung mitreißen zu lassen und nicht das zu erwarten, was man normalerweise von einem Spiel erwartet.

Möchten Sie den XboxDynasty.de-Lesern noch ein paar abschließende Worte mit auf den Weg geben?

Alexis: Es gibt einen Satz, den wir von einem bewunderten Physiker, Jorge Wagensberg, mögen, der viele der Themen, die wir durch das Gameplay vermitteln, auf den Punkt bringt: „Das einzige Tier, das zum Vergnügen tötet, ist bei Weitem dasjenige, das die besten Gedichte schreibt“.