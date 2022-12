After Us: Entwickler: Xbox Game Pass ist zweifelsohne ein großartiger Service

Autor:, in / After Us

Die Entwickler von After Us sind von dem Xbox Game Pass Service von Microsoft sehr angetan.

After Us wurde erst am vergangenen Freitag bei den Game Awards 2022 enthüllt. Wir von XboxDynasty hatten dazu die exklusive Möglichkeit, die Entwickler zu einem Interview zu bitten. Dabei haben uns die Verantwortlichen spannende Details mitgteilt und uns verraten, dass man vom Xbox Game Pass als Service begeistert sei.

Auf die Frage, ob After Us auch ein möglicher Kandidat für den Xbox Game Pass Service sei, bekamen wir die Antwort: „Game Pass ist zweifelsohne ein großartiger Service, und die große Zahl der Fans bestätigt dies. Er ermöglicht den Spielern den Zugang zu vielen Titeln, die sonst übersehen werden würden.“ „Allerdings können wir uns zu diesem Zeitpunkt nicht dazu äußern, ob After Us für Game Pass erhältlich sein wird.“

Mit etwas Glück könnte After Us im Xbox Game Pass-Abonnement landen und wir sind gespannt, was die Zukunft für das Spiel bereithalten wird. Das komplette Interview präsentieren wir euch morgen.