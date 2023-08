Age of Empires IV: Video zur Umsetzung auf Xbox-Konsolen

Autor:, in / Age of Empires IV

Blickt hinter die Kulissen zur Umsetzung von Age of Empires IV für Xbox-Konsolen.

Der Xbox Game Pass erhielt in dieser Woche mit Age of Empires IV einen überraschenden Neuzugang. Das Strategiespiel war bereits im PC Game Pass erschienen und feierte jetzt seine Veröffentlichung auch für Xbox Series X|S und Xbox One.

Entwickler Worlds Edge und Relic Entertainment haben sich viel Mühe bei der Umsetzung des Spiels für die Konsole gegeben. Die Steuerung mit dem Controller und die Menüs waren dabei das Schwierigste.

Im folgenden Video sprechen die Macher über die Herausforderungen bei der Umsetzung von Age of Empires IV für Xbox-Konsolen.