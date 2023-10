Alan Wake 2: Pläne für zwei Protagonisten reichen weit zurück

Der Ende des Monats erscheinende Horror-Titel Alan Wake 2, den Entwickler Remedy als sein bisher größtes Projekt bezeichnet, setzt mit dem namengebenden Schriftsteller Alan Wake und der FBI-Profilerin Saga Anderson auf zwei spielbare Protagonisten.

Im Interview mit Gamingbolt erklärt Game Director Kyle Rowley, wie lange das Interesse des Studios an einem Spiel mit zwei spielbaren Charakteren zurückreicht, welche Herausforderungen das Konzept während der Entwicklung mit sich brachte und auf welche Weise Spieler von zwei Protagonisten profitieren können:

„Die Idee von zwei spielbaren Charakteren gab es schon, bevor wir mit der Konzeption des Spiels begonnen haben. Es war eine erzählerische Idee auf sehr hohem Niveau von Sam, sogar schon zu der Zeit, als wir an Quantum Break gearbeitet haben. Wir hatten noch nicht herausgefunden, wie es funktionieren würde, oder die Struktur des Spiels oder so etwas, aber wir wussten, dass wir es machen wollten. Wir haben versucht (und sind damit gescheitert), mehrere Protagonisten in unseren vorherigen Spielen zu haben.“

„Jetzt, 13 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Spiels, denken wir, dass Saga eine sehr wichtige Bezugsperson für Spieler ist, die das erste Spiel nicht gespielt haben. Sie weiß zu Beginn des Spiels nichts über die Ereignisse von Alan Wake 1. Während sie also erfährt, was passiert ist, und dieses übernatürliche Geheimnis aufdeckt, gehen die Spieler gemeinsam mit ihr auf diese Reise.“

„Es war uns wichtig, dass sich das Gameplay der beiden verschiedenen Charaktere beim Wechsel vertraut anfühlt, so dass man nicht das Gefühl hat, bei jedem Wechsel ein neues Spiel lernen zu müssen, aber gleichzeitig wollten wir, dass sich beide einzigartig anfühlen.“

„Im Allgemeinen haben wir dieselbe Steuerung und dieselben übergeordneten Konzepte, aber ihre Situationen und individuellen Rollen in der Geschichte geben jeder Mechanik einen anderen Kontext.“