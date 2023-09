Alone in the Dark: Creative Director äußert sich

Autor:, in / Alone in the Dark

Altes auseinandernehmen und Neues schaffen: Creative Director Mikael Hedberg spricht im neuen Fear Fest-Trailer über Alone in the Dark!

Da Alone in the Dark als Teil von IGN’s & Feardemic’s Fear Fest war, hatte Pieces Interactive’s Creative Director & Writer Mikael Hedberg (SOMA, Amnesia) in seinem Interview einige interessante Einblicke zu geben:

Alone in the Dark soll einerseits alten Spielern etwas Vertrautes und andererseits neuen Spielern etwas Frisches bieten. Keine leichte Aufgabe, wenn es bereits sechs solcher Spiele gibt! In seinem Interview betonte Mikael Hedberg noch einmal, dass Alone in the Dark weder eine Fortsetzung noch ein Remake sein soll, sondern etwas Neues im Sinne von ‚Altes auseinandernehmen und neu zusammensetzen‘. Simpel ausgedrückt: ein Liebesbrief an das Original. Alone in the Dark versucht dabei nicht, eine komplette Neuerfindung zu sein.

„Wir wollen das beibehalten, was da ist“, sagt Mikael.

Mit Alone in the Dark will das Studio das „gruselige Gefühl“ der alten Spiele mehr ehren als versuchen, es neu zu erschaffen. Trotz des Zieles, die unheimliche Essenz der alten Spiele einzufangen, wird Alone in the Dark den Spielern eine neue Geschichte bieten, einschließlich einer fantastischen Starbesetzung mit Jodie Comer und David Harbour.

Mikael spricht weiter über die Arbeit mit Jodie und David: „Sie sind fantastisch […]“, und wie sie die Protagonisten Edward und Emily zum Leben erweckt haben. Ursprünglich waren die Charaktere eher als Duo angelegt, aber Jodie hat einen tollen Job gemacht und ihrer Figur Emily Traurigkeit und Tragik verliehen, was die Richtung ein wenig geändert hat. Mikael sagt, dass die beiden ihre Figuren interessanter gemacht haben, als er es am Ende erwartet hatte!“

Alone in the Dark ist ein Liebesbrief an das bahnbrechende Original, in dem du eine gespenstische Geschichte durch die Augen einer der beiden Protagonisten erlebst: Spiele entweder als Edward Carnby oder als Emily Hartwood in dieser Neuinterpretation des klassischen Survival-Horrorspiels, in dem psychologischer Horror auf Southern Gothic trifft. Erforsche deine Umgebung, kämpfe gegen Monster, löse Rätsel und entdecke die unheimliche Wahrheit von Derceto Manor.

Alone in the Dark wird von Pieces Interactive in Schweden entwickelt und erscheint am 16. Januar 2024 für PC, Xbox Series S/X und PlayStation 5.